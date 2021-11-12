Все ради детей: в Швеции разрешат менять пол с 12 лет

Дети - цветы жизни. И все самое лучшее надо посвящать именно им. Однако, в данном случае немного перестарались. Власти Швеции захотели разрешить детям смену пола уже с 12 лет. Стоит отметить, что речь идет только о юридической части вопроса. Министерство здравоохранения и социальных дел Швеции уже разработало соответствующие поправки, благодаря которым 12-летние дети будут иметь право изменить свой юридический пол, написав заявление в Шведское налоговое управление. Само собой с согласия их родителей, сообщает канал RT.На данный момент в Швеции менять "половую принадлежность" на бумаге можно только с 18 лет и с разрешения лечащего врача. А менять пол уже хирургическим и гормональным методом можно лишь с 18 лет. Хотя изначально обсуждалась идея разрешить медицинские операции по смене пола детям с 15 лет, да еще и не учитывать мнения родителей. Однако такая либерализация данной инициативы была подвергнута критике медицинского сообщества и консервативных кругов Швеции.