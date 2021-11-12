Все зеркальные даты 2022 года

Вадим Карасев

Зеркальные даты — одни из самых благоприятных дней году. Они несут большое количество созидательной энергии каждому человеку в отдельности и зачастую всему человечеству в целом. Эксперты в области нумерологии рассказали об особенностях каждого из таких дней в 2022 году.

Зеркальные даты — это время повышенной удачи и хорошего настроения. Чтобы и в любой другой день вас преследовал успех, старайтесь почаще пользоваться соответствующими аффирмациями.

01.01

1 января станет днем, в который можно смело начинать что-то новое. Число 1 поощряет человеческую смелость, помогает избавляться от неприятного груза проблем и плохих воспоминаний. В этот день нумерологи настоятельно не рекомендуют общаться с токсичными людьми. День подходит как для отдыха, так и для активной физической или интеллектуальной работы.

02.02

Второй день с зеркальной датой — 2 февраля. Двойка будет помогать нам с финансовыми делами. Как и 1 января, этот день будет очень благоприятен для повышенной активности. Можно заниматься спортом, менять обстановку, отправляться в дальнюю дорогу.

22.02.2022

Это самый важный день с зеркальной датой. День с шестью одинаковыми числами будет только через тысячу лет. Полное правление Двойки будет лишь 22.02.2202, то есть, через 180 лет. 22 февраля человечество ожидают благоприятные изменения. Двойка потребует от нас смелости и упорства. Старайтесь не упускать своих возможностей в это время.

03.03

3 марта — день духовного просветления. Число 3 откроет нам секреты, которые Вселенная держит в тайне уже очень долгое время. Мы сможем узнать что-то новое о себе, о своих близких, понять сложные жизненные процессы и взять под контроль свой разум.

04.04

Число 4 будет править миром 4 апреля. Это будет один из самых спокойных дней в году. Нумерологи советуют проявлять доброту и отзывчивость к окружающим, чтобы получить в будущем много удачи. Это идеальный день для получения новых знаний.

05.05

Майская зеркальная дата принесет нам массу удачи, но потребует стабильности. В этот день нужно будет равное количество времени уделить делам, работе, любви, общению и уединению. Излишества крайне отрицательно будут влиять на продуктивность и настроение.

06.06

Шестое июня станет днем творческого пробуждения. Люди, которые заняты в креативной сфере, смогут быстро преодолеть любые трудности на своем пути. Это будет время, в которое можно посвятить себя романтике. 6 июня можно будет дарить близким людям подарки и нестандартно проводить досуг.

07.07

7 июля — день общения и большой удачи. Если в прошлом вы сделали какие-то ошибки, Семерка поможет вам их исправить. Многие приятные вещи будут происходить сами по себе. В этот день полезно уповать на интуицию.

08.08

Восьмерка — число материального начала. Оно связывает человека с финансовыми потоками. Это благоприятный день для совершения покупок, работы, инвестиций, открытия нового бизнеса. Про такие дни говорят: «Хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам».

09.09

Число 9 принесет нам большие перемены во всех сферах. Это коснется всех, кто искренне жаждет поменять свою жизнь. 9 сентября лучше не лениться и не перекладывать ответственность на других людей. Девятка поспособствует разрешению конфликтов.

10.10

В этот день миром править будет Единица. Люди преисполнятся доверия, начнут сопереживать друг другу. Многих из нас ждет перезагрузка сознания, духовная внутренняя перестройка. Число 1 поможет также разобраться с нависшими над нами дилеммами, сделает нас хладнокровными перед лицом проблем.

11.11

11 ноября миром правит число 2. Двойка направит вектор наших с вами мыслей в правильную сторону. Она урегулирует разногласия, сделает нас искренними и поможет побороть тревогу, стать лучшей версией себя. В этот день нужно будет заниматься тем, что вы долго откладывали на потом.

12.12

Последняя зеркальная дата 2022 года. 12 декабря Тройка поможет нам отделить важное от напускного, вновь обрести интерес к важным делам. Это будет время освобождения от страхов и комплексов. Удача последует за уверенными в себе людьми, за расторопными и позитивными личностями.