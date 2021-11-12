Всемирный день доброты 13 ноября 2021 года: история праздника, поздравления в стихах и прозе, яркие открытки, гифки
Сегодня, 21:40
13 ноября ежегодно все мировое сообщество отмечает Всемирный день доброты. В этот замечательный праздник принято поздравлять родных и близких, отправляя оригинальные поздравительные открытки, картинки, гифки. Каждое доброе поздравление – частичка душевного тепла, отчего мир становится добрее.
Происхождение праздника
Всемирный день доброты — это международный праздник, который был основан в 1998 году для пропаганды доброты во всем мире. Он ежегодно отмечается 13 ноября во многих странах, включая США, Канаду, Японию, Австралию и ОАЭ.
Всемирный день доброты дает нам возможность задуматься об одном из самых важных и объединяющих человеческих принципов. В день, посвященный положительному потенциалу как больших, так и малых добрых дел, постарайтесь продвигать и распространять это важнейшее качество, которое объединяет людей любой расы.
Празднование Всемирного дня добра
В рамках Всемирного дня добра проводятся различные виды сбора продуктов питания, благотворительные акции или организация пожертвований для нуждающихся и бездомных животных. Каждый старается сделать все возможное, чтобы внести свой вклад в эту деятельность и сделать доброе дело. Люди выражают свою доброту и поддержку окружающим, которые в этом нуждаются.
В наше время действительно следует строить и тщательно развивать сердечные межличностные отношения. Стоит забыть об обидах и отказаться от всех предрассудков по отношению к другому человеку, и делать это не только во Всемирный день добра, но и руководствоваться этим качеством на протяжении всей жизни.
Поздравления с Днем добра в стихах: картинки, гифки
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Доброта спасет весь мир —
Истина известная.
В жизни серой и суровой
Как нельзя уместная.
В День всемирный доброты
Улыбнитесь, люди.
Пусть от солнечной улыбки
Мир добрее будет.
***
Так миру не хватает доброты.
Сегодня с ним своей ты поделись.
Быть может, твоя капелька добра
Продлит кому-то счастье или жизнь.
Желаю в день всемирный доброты
Вам к солнцу протянуть ладони,
Пусть добротою, ласкою, теплом
И счастьем нашу жизнь оно наполнит.
***
Давайте будем всем дарить
Добро в день доброты,
И сразу станет мир светлей,
И сбудутся мечты,
Пусть этот праздник счастье всем
И радость принесет.
Людей с открытою душой
Добро всегда найдет!
***
С Днем доброты примите поздравленье
И пожеланья только наилучшего всего.
Пускай добро нам дарит вдохновенье,
Чтоб на душе искрилось нежное тепло.
Пусть будет в мире больше счастья,
Любви, заботы, понимания во всем.
Пусть наполняют радость и участье
И душу каждую, и каждый дом.
***
Доброта — простое слово,
Но как много силы!
Доброта всегда честна,
Ярка и красива.
Пусть она живет в душе,
Путь пускай укажет.
То, что правит лишь она,
Пусть скорей докажет.
Будьте чаще к своим ближним
Вы добросердечными.
И тогда любовь и счастье
Будут бесконечными.
***
Доброта спасает жизни,
Доброта всегда нужна.
Добрым быть всегда прекрасно,
Добрых любят все всегда!
Целым миром отмечаем
День добра. Ура, ура!
От души я поздравляю
С этим праздником тебя!
***
В День всемирный доброты,
Вас сердечно поздравляю,
Милосердней и добрее
От души вам быть желаю.
Не держите зла и боли,
Отпустите груз обид,
Путь к добру, надежде, вере
Будет вам пускай открыт.
Не скупитесь на улыбки
И на теплые слова,
Помогайте, поощряйте.
Доброта всегда права.
Поздравления с Днем доброты в прозе: красочные открытки, картинки
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Поздравляю со Всемирным днём доброты. Пусть каждый день будет добрым, пусть на твоём пути встречаются только добрые люди, пусть для тебя звучат добрые слова, пусть в твоём сердце рождаются добрые чувства, пусть твоя душа живёт добрыми эмоциями, пусть доброта торжествует в твоей жизни и в жизни твоих близких людей!
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Пусть Всемирный день доброты подарит искреннее добро для каждого из нас, пусть этот день даст понять каждому, что отдавая что-то хорошее и доброе, получаешь в два раза больше. Пусть в душе твоей всегда будет радость и отзывчивость, а сердце пусть всегда стремится к благим поступкам и добрым деяниям.
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Во Всемирный день доброты хочется пожелать жить счастливо и весело, ведь счастливый человек никогда никому не завидует и стремится совершать добрые поступки. Пусть жизнь будет полна такими людьми, пусть в сердце живёт искренняя радость, а душа дарит лучики надежды и добра.
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Желаю тебе в день доброты невероятных событий, приятных новостей и искренних сердцем людей рядом с собой.
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Желаю, чтобы этот мир был добр к тебе. Желаю, чтобы тебя окружали добрые люди, ведь сегодня Всемирный день доброты. Так пусть твоя жизнь исключает беды и ненастья, пусть каждый день дарит улыбки и счастье!
По материалам: RSUTE