Всемирный день доброты 13 ноября 2021 года: история праздника, поздравления в стихах и прозе, яркие открытки, гифки

Происхождение праздника

Празднование Всемирного дня добра

Поздравления с Днем добра в стихах: картинки, гифки



Доброта спасет весь мир —

Истина известная.

В жизни серой и суровой

Как нельзя уместная.

В День всемирный доброты

Улыбнитесь, люди.

Пусть от солнечной улыбки

Мир добрее будет.





Так миру не хватает доброты.

Сегодня с ним своей ты поделись.

Быть может, твоя капелька добра

Продлит кому-то счастье или жизнь.

Желаю в день всемирный доброты

Вам к солнцу протянуть ладони,

Пусть добротою, ласкою, теплом

И счастьем нашу жизнь оно наполнит.





Давайте будем всем дарить

Добро в день доброты,

И сразу станет мир светлей,

И сбудутся мечты,

Пусть этот праздник счастье всем

И радость принесет.

Людей с открытою душой

Добро всегда найдет!





С Днем доброты примите поздравленье

И пожеланья только наилучшего всего.

Пускай добро нам дарит вдохновенье,

Чтоб на душе искрилось нежное тепло.

Пусть будет в мире больше счастья,

Любви, заботы, понимания во всем.

Пусть наполняют радость и участье

И душу каждую, и каждый дом.





Доброта — простое слово,

Но как много силы!

Доброта всегда честна,

Ярка и красива.

Пусть она живет в душе,

Путь пускай укажет.

То, что правит лишь она,

Пусть скорей докажет.

Будьте чаще к своим ближним

Вы добросердечными.

И тогда любовь и счастье

Будут бесконечными.





Доброта спасает жизни,

Доброта всегда нужна.

Добрым быть всегда прекрасно,

Добрых любят все всегда!

Целым миром отмечаем

День добра. Ура, ура!

От души я поздравляю

С этим праздником тебя!





В День всемирный доброты,

Вас сердечно поздравляю,

Милосердней и добрее

От души вам быть желаю.

Не держите зла и боли,

Отпустите груз обид,

Путь к добру, надежде, вере

Будет вам пускай открыт.

Не скупитесь на улыбки

И на теплые слова,

Помогайте, поощряйте.

Доброта всегда права.



Поздравления с Днем доброты в прозе: красочные открытки, картинки

Поздравляю со Всемирным днём доброты. Пусть каждый день будет добрым, пусть на твоём пути встречаются только добрые люди, пусть для тебя звучат добрые слова, пусть в твоём сердце рождаются добрые чувства, пусть твоя душа живёт добрыми эмоциями, пусть доброта торжествует в твоей жизни и в жизни твоих близких людей!

Пусть Всемирный день доброты подарит искреннее добро для каждого из нас, пусть этот день даст понять каждому, что отдавая что-то хорошее и доброе, получаешь в два раза больше. Пусть в душе твоей всегда будет радость и отзывчивость, а сердце пусть всегда стремится к благим поступкам и добрым деяниям.

Во Всемирный день доброты хочется пожелать жить счастливо и весело, ведь счастливый человек никогда никому не завидует и стремится совершать добрые поступки. Пусть жизнь будет полна такими людьми, пусть в сердце живёт искренняя радость, а душа дарит лучики надежды и добра.

Желаю тебе в день доброты невероятных событий, приятных новостей и искренних сердцем людей рядом с собой.

Желаю, чтобы этот мир был добр к тебе. Желаю, чтобы тебя окружали добрые люди, ведь сегодня Всемирный день доброты. Так пусть твоя жизнь исключает беды и ненастья, пусть каждый день дарит улыбки и счастье!

13 ноября ежегодно все мировое сообщество отмечает Всемирный день доброты. В этот замечательный праздник принято поздравлять родных и близких, отправляя оригинальные поздравительные открытки, картинки, гифки. Каждое доброе поздравление – частичка душевного тепла, отчего мир становится добрее.Всемирный день доброты — это международный праздник, который был основан в 1998 году для пропаганды доброты во всем мире. Он ежегодно отмечается 13 ноября во многих странах, включая США, Канаду, Японию, Австралию и ОАЭ.Всемирный день доброты дает нам возможность задуматься об одном из самых важных и объединяющих человеческих принципов. В день, посвященный положительному потенциалу как больших, так и малых добрых дел, постарайтесь продвигать и распространять это важнейшее качество, которое объединяет людей любой расы.В рамках Всемирного дня добра проводятся различные виды сбора продуктов питания, благотворительные акции или организация пожертвований для нуждающихся и бездомных животных. Каждый старается сделать все возможное, чтобы внести свой вклад в эту деятельность и сделать доброе дело. Люди выражают свою доброту и поддержку окружающим, которые в этом нуждаются.В наше время действительно следует строить и тщательно развивать сердечные межличностные отношения. Стоит забыть об обидах и отказаться от всех предрассудков по отношению к другому человеку, и делать это не только во Всемирный день добра, но и руководствоваться этим качеством на протяжении всей жизни.************************************