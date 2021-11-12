Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вылов китов и дельфинов предложили запретить

Вылов китов и дельфинов предложили запретить

00:47  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 1173188-7



Добычу китов, дельфинов и морских свиней в России в рамках прибрежного и промышленного рыболовства предложили запретить. Такой законопроект кабмина планируют рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.

Поправки вносятся в законы «Об исключительной экономической зоне РФ» и «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

По документу, правительство может установить более строгие режимы ограничения или регулирования рыболовства морских млекопитающих в исключительной экономической зоне РФ вплоть до запрещения рыболовства отдельных видов. Эта мера должна защитить морских млекопитающих от истребления, ранее заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Вопрос о запрете вылова морских млекопитающих в промышленных целях был поднят после обнаружения «китовой тюрьмы» с сотней белух и косаток на Дальнем Востоке в 2018 году. Выловленных по незаконным квотам животных собирались продать в Китай. К решению проблемы подключилась общественность, парламентарии, учёные. После вмешательства президента Владимира Путина началась корректировка законодательства о добыче и использовании морских млекопитающих.


Читайте также:

• Бурматов просит Генпрокуратуру проверить законность сохранившихся вольеров «китовой тюрьмы» в Приморье • Госдума приняла в первом чтении проект о запрете вылова китов и дельфинов • Депутаты предложили запретить вылов китов в культурно-просветительских целях

Так, в конце 2020 года уже были ужесточены требования к правилам добычи этих животных для использования в учебных или зрелищных мероприятиях. Теперь получить квоту можно только после рассмотрения заявки профильной правительственной комиссией. С начала 2021 года таких разрешений не выдавалось.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#рыболовство #животные


1054
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Разрушаем популярные стереотипы о Тельцах
Разрушаем популярные стереотипы о Тельцах
Для Stellaris: Console Edition теперь доступен набор Necroids Species Pack
Для Stellaris: Console Edition теперь доступен набор Necroids Species
Продажи игр серии Halo превысили 81 миллион копий
Продажи игр серии Halo превысили 81 миллион копий
Из Иркутска на Пхукет прибыл первый после возобновления авиасообщения с Россией рейс
Из Иркутска на Пхукет прибыл первый после возобновления авиасообщения
Росавиация утвердила 20 субсидируемых маршрутов из Братска, Иркутска и Усть-Кута на 2022 год
Росавиация утвердила 20 субсидируемых маршрутов из Братска, Иркутска
Председатель СК РФ поручил доложить о результатах проверки изъятия земли у ветерана ВОВ администрацией Иркутска
Председатель СК РФ поручил доложить о результатах проверки изъятия
277 дискаунтеров «ХлебСоль» открыто в Иркутской области, в Забайкалье и Бурятии
277 дискаунтеров «ХлебСоль» открыто в Иркутской области, в Забайкалье
Как снять энергетические блоки самостоятельно: 6 простых методик и советов
Как снять энергетические блоки самостоятельно: 6 простых методик и
Приключенческая игра Wavetale выйдет на консолях в 2022 году
Приключенческая игра Wavetale выйдет на консолях в 2022 году
Паулина Поризкова выступила против эйджизма и восхитилась сединой Сары Джессики Паркер
Паулина Поризкова выступила против эйджизма и восхитилась сединой
Инвестор Александр Шульгин и Фонд +7 вручили гранты молодым иркутским стартаперам
Инвестор Александр Шульгин и Фонд +7 вручили гранты молодым иркутским
Игра Tamarin доберется до Xbox, спустя больше года с момента релиза на Playstation
Игра Tamarin доберется до Xbox, спустя больше года с момента релиза

Топ на сегодня

Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми
Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин отделался условным сроком
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин
Исследователи упростили процесс создания дипфейков
Исследователи упростили процесс создания дипфейков

Еще по теме

Добычу китов и дельфинов хотят запретить
Экспорт китов и дельфинов из России запретят на полгода
Когда китов взяли под защиту
Кабмин изменил перечень районов вылова водных биологических ресурсов