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Заберите этот браузер для Xbox, пока его не удалили из Microsoft Store

Заберите этот браузер для Xbox, пока его не удалили из Microsoft Store


После обновления браузера Microsoft Edge на приставках Xbox One и Xbox Series X | S, игроки были крайне недовольны тем, что он не позволяет загружать файлы из интернета. Похоже, что такова политика Microsoft, и в ближайшем будущем не стоит ожидать, что Microsoft Edge на Xbox получит возможность загружать файлы.

Но в Microsoft Store есть приложение Internet Browser от Finebits OÜ, которое позволяет загружать файлы на приставку. Его можно использовать, когда нужно что-то скачать (хотя само приложение заметно менее удобное, чем Microsoft Edge). Как сообщил разработчик Finebits OÜ, Microsoft попросила его удалить до 21 ноября 2021 функцию загрузки файлов. Если он это не сделает, программу уберут из цифрового магазина.

На данный момент неизвестно, планирует разработчик удалять функцию загрузки файлов из браузера или нет. Но, в любом случае, если вы хотите иметь браузер на Xbox, который позволяет скачивать из интернета файлы на консоль, имеет смысл установить себе эту программу.

Internet Browser

Это новый браузер для Xbox One со встроенным менеджером загрузок. Он может загружать файлы всех типов и открывать их с помощью связанных приложений.
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По материалам: newxboxone

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