Женский гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Эта неделя приготовила для представительниц разных Знаков Зодиака много интересного. Это будет переходный момент: 2021 год уже близок к завершению, поэтому пора начать подводить итоги. Астрологи рассказали о том, как женщины смогут добиться успеха с 15 по 21 число.

Начало недели станет временем роста Луны, а это значит, что представительницы прекрасного пола смогут заняться омолаживанием. В этом им помогут пять полезных секретов. В целом это прекрасное время для того, чтобы заняться своим внешним видом. Это прибавит многим дамам уверенности в себе.

Женщина-Овен

В период с 15 по 21 ноября Овны сделают многое для своего личного и делового благополучия. Согласно прогнозам, для них настает крайне удачное время, когда получится укрепить здоровье, получить много новых и ярких эмоций и завести важные знакомства. Представительниц этого Знака ждут и подарки судьбы, причем как материального, так и духовного плана. Их желания сбудутся, но для этого придется обрести внутреннюю силу, чтобы не сломаться в нужный момент. В этом им на помощь придут аффирмации против стресса и тревожности.

Женщина-Телец

Управлять своей судьбой женщинам этого Знака поможет сила разума и подсознания. Наступает время, когда прекрасные Тельцы смогут настроить свою жизнь на нужную волну. Главное в это просто поверить и не сомневаться в своих возможностях. Звезды и планеты помогут женщинам-Тельцам ухватиться за интересные возможности. Многим удастся поменять свою жизнь. Привычная жизнь может остаться в прошлом. В суете дней астрологи советуют обратить внимание и на дела, отложенные на потом. Лучше закончить начатое, выполнив обещания.

Женщина-Близнецы

Астрологи советуют Близнецам уделить больше внимания самоанализу. Настало время узнать, почему притягиваются неудачи и как этого можно избежать. Астрологи считают, что женщин этого Знака ждут встречи с интересными людьми, которые изменят их взгляды на мир. Если сейчас очень важна работа, никто не запрещает сделать упор на ней. К тому же во второй половине ноября создадутся благоприятные условия для решения различного рода проблем. Повышенная продуктивность на этой неделе многое даст в женщинам этого Знака в обозримом будущем.

Женщина-Рак

На этой неделе Ракам женского пола звезды и планеты помогут с визуализацией желаний. Пять главных принципов визуализации помогут им очень быстро претворить в жизнь свои самые смелые мечты. Представительницы этого Зодиакального созвездия получат возможность начать прибыльный проект, удачно сменить работу. Женщины-Раки получат заряд мотивации. Главное сейчас — не принимать решения руководствуясь чужим мнением. В конце ноября Раки будут вынуждены считаться с окружающими. Астрологи советуют не унывать в трудные моменты.

Женщина-Лев

Львам прекрасного пола стоит помнить о важности выполнения своих обязанностей. Сейчас нельзя откладывать дела на потом. Планеты и звезды в таком положении, при котором любой намек на лень и прокрастинацию может стать причиной появления проблем. Женщины этого Знака будут удачливыми в сердечных делах. Некоторого внимания потребуют жилищно-бытовые вопросы. Стоит уделить время семье, мужу, родителям. Астрологи советуют не бросать начатые дела, ведь это может привести к утрате удачи и большим проблемам.

Женщина-Дева

Женщинам-Девам стоит помнить про магию закрытого рта. Не нужно никому рассказывать о своих амбициях, планах, секретах и чувствах. Звезды пророчат резкое неприятие даже со стороны родственников. Могут появиться конфликты на почве недоверия. Вероятны и денежные потери, поэтому важно грамотно распоряжаться ресурсами. Возможно, стоит корректно сообщить близким о своих решениях — без скандалов и негатива. Любая ссора может сейчас дорого обойтись.

Женщина-Весы

Для этих женщин самой главной сферой на неделе с 15 по 21 число станут финансы и работа. Это благоприятное время для обучения, поэтому важно перенять секреты успешных людей. Полезно учиться чему-то новому, либо повышать профессионализм в уже изведанной области. Стоит быть осторожнее 19 числа. Грядущее затмение для прекрасных Весов будет самым опасным. Эти люди могут потерять то, ради чего так долго трудились. Первая половина недели будет невероятно насыщенной и продуктивной.

Женщина-Скорпион

Скорпионы прекрасного пола смогут достичь успехов практически в любом деле, за которое возьмутся. Специальные практики и ритуалы помогут им сделать это с еще больше эффективностью. Это их время, поэтому они могут рассчитывать на повышенный интерес мужчин к своей персоне. Тем Скорпионам, которые давно находятся в отношениях, удастся существенно их укрепить и вдохнуть в них новые силы. Стоит отнестись с пониманием к близким. Звезды наградят Скорпионов удачей за их доброту и великодушие.

Женщина-Стрелец

Стрельцам в период с 15 по 21 ноября улыбнется удача и в личной, и в профессиональной сферах. В первой ожидается решение затянувшихся проблем, избавление от груза прошлого. Во второй — успешная реализация давних планов. Сейчас очень важно не переживать по мелочам. Полезные советы для хорошего настроения помогут Стрельцам больше думать о хорошем и оставаться оптимистами. Также неделя прекрасно подходит для того, чтобы заняться своей внешностью. Можно купить новую одежду, сменить цвет волос.

Женщина-Козерог

Женщины-Козероги столкнутся на этой неделе с недопониманием со стороны близких людей. Окружающие негативно воспримут желание реализовать некоторые планы. Неприятие со стороны второй половинки и родственников спровоцирует ссоры и конфликты, но только в том случае, если прекрасные Козероги начнут остро реагировать на замечания. В такое время важно полагаться лишь на себя и закон притяжения. Звезды помогут реализовать задуманное. Женщинам этого Знака важно лишь оставаться оптимистами.

Женщина-Водолей

Начать неделю стоит с уборки. На то есть несколько энергетических причин, а также одна астрологическая — затмение. Перед грядущим затмением 19 числа женщинам данного Знака нужно навести порядок в доме, чтобы обрести порядок в сознании и мыслях. Подопечных стихии Воздуха ждет решение бытовых проблем, активное общение с родственниками. Работа временно отойдет на второй план, поэтому астрологи советуют женщинам этого Знака меньше тратить деньги. Лучше не пренебрегать своими обязанностями.

Женщина-Рыбы

Женщинам этого Знака на этой неделе стоит посвятить время обучению, саморазвитию в целом. Нужно всеми способами повышать нейропластику мозга. В таком случае может повыситься их удача. Рыбы прекрасного пола будут активны и предприимчивы, причем вопреки внешним обстоятельствам и чужому мнению. Лишить их успеха не сможет никто. Это идеальная неделя для разработки долгосрочных планов, реализации задуманного. Если кто-то будет вставлять палки в колеса, лучше не поступать подобным образом в ответ.