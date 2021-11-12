Жителя Ленинского округа Иркутска оштрафовали на 3000 рублей за оскорбления в «WhatsApp»

Жителя Ленинского округа Иркутска оштрафовали на 3000 рублей за оскорбления в «WhatsApp», с заявлением об этом в прокуратуру обратился адресат этих сообщений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Прокурорская проверка факт отправления оскорблений на мессенджер подтвердила. Было возбуждено административное дело по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

Мировой суд Ленинского района Иркутска, рассмотрев материалы надзорного ведомства, привлек отправителя сообщения к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.

Таким образом создан прецедент. Прокуратура разъясняет, что в случае выявления признаков либо фактов оскорбления, то есть унижения чести и достоинства, выраженного в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, можно сообщать об этом в компетентные органы, в том числе, в прокуратуру.