Журналисты раскрыли размер зарплат в Coinbase

Аналитики Business Insider изучили зарплаты, которые предложила некоторым специалистам биткоин-биржа Coinbase. Так, сотруднику на позиции backend-инженера компания пообещала $160 000 в год.

В издании подчеркнули, что рассматривали только визы H-1B. Это неиммиграционный вид документа, который позволяет узким специалистам работать в США в течение ограниченного периода. Данные включают лишь информацию о зарплате без вознаграждений, бонусов и льгот.

По словам аналитиков, Coinbase подала наибольшее количество прошений по визам H-1B среди криптовалютных компаний. Издание привело несколько позиций с высокими зарплатами:

Один из пользователей Twitter отметил, что с бонусами зарплаты увеличиваются в несколько раз. К примеру, базовая ставка у инженера-программиста начального уровня со $135 000 доходит до $187 000. На самом высоком уровне конечная сумма составляет $505 000.

It does seem *much* better when you include equity and bonus. Plus the equity is liquid now.https://t.co/qfymz3MpEa