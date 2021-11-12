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Журналисты раскрыли размер зарплат в Coinbase

Журналисты раскрыли размер зарплат в Coinbase


Аналитики Business Insider изучили зарплаты, которые предложила некоторым специалистам биткоин-биржа Coinbase. Так, сотруднику на позиции backend-инженера компания пообещала $160 000 в год.


В издании подчеркнули, что рассматривали только визы H-1B. Это неиммиграционный вид документа, который позволяет узким специалистам работать в США в течение ограниченного периода. Данные включают лишь информацию о зарплате без вознаграждений, бонусов и льгот.


По словам аналитиков, Coinbase подала наибольшее количество прошений по визам H-1B среди криптовалютных компаний. Издание привело несколько позиций с высокими зарплатами:


  • бизнес-аналитик — $148 500 в год;
  • младший менеджер по развитию бизнеса — $140 000;
  • Data Scientist — $160 000;
  • HR-менеджер — $125 100–$135 000;
  • старший менеджер по разработке — $260 000;
  • старший рекрутер — $155 015.

Один из пользователей Twitter отметил, что с бонусами зарплаты увеличиваются в несколько раз. К примеру, базовая ставка у инженера-программиста начального уровня со $135 000 доходит до $187 000. На самом высоком уровне конечная сумма составляет $505 000.



В апреле Business Insider изучила около 100 виз H-1B для позиций, в которых упоминаются блокчейн или криптовалюты. На тот момент консультанту по технологии распределенного реестра предлагали около $100 000, а финансовому аналитику — $312 000.


Напомним, в преддверии прямого листинга на Nasdaq Coinbase раздала каждому из 1700 сотрудников на полной ставке по 100 акций.


В июне биткоин-биржа открыла технологический центр в Индии и решила привлечь талантливых специалистов единовременными выплатами в криптовалюте.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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