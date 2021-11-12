Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Журналисты рассказали о масштабе открытого мира в Halo Infinite

Журналисты рассказали о масштабе открытого мира в Halo Infinite


Halo Infinite станет первой игрой в серии, где будет открытый мир в рамках сюжетной кампании. Игроки смогут сами выбирать на карте задания и выполнять их, попутно исследуя игровую карту.

Портал IGN рассказал о том, какого размера будет открытый мир в игре Halo Infinite. По их словам, в игре не следует ждать большой карты, как в Red Dead Redemption или Fallout. Масштабы открытого мира в Halo Infinite приближены к размерам карт саги Batman Arkham.

Ниже можно посмотреть новый ролик от IGN, в котором они делятся подробностями о кампании в Halo Infinite.


Watch this video on YouTube

Напомним, что релиз игры Halo Infinite состоится 8 декабря 2021 года.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

CEO Citadel заявил о концептуальном превосходстве Ethereum над биткоином
CEO Citadel заявил о концептуальном превосходстве Ethereum над
СМИ: китайские инвесторы использовали криптовалюту для покупки недвижимости в Японии
СМИ: китайские инвесторы использовали криптовалюту для покупки
Власти Сеула создадут первую в мире городскую метавселенную
Власти Сеула создадут первую в мире городскую метавселенную
Binance заблокировала аккаунты клиентов после сбоя со старыми транзакциями Dogecoin
Binance заблокировала аккаунты клиентов после сбоя со старыми
В Конгрессе США пройдут слушания по «демистификации криптовалюты»
В Конгрессе США пройдут слушания по «демистификации криптовалюты»
Резервы майнинговой компании Hut 8 превысили 5000 BTC
Резервы майнинговой компании Hut 8 превысили 5000 BTC
Елена Малышева сообщила, как спасалась от рака
Елена Малышева сообщила, как спасалась от рака
Дана Борисова в ужасе от того, что заразилась коронавирусом
Дана Борисова в ужасе от того, что заразилась коронавирусом
Светлана Иванова заваливает детей подарками
Светлана Иванова заваливает детей подарками
Сын Софии Ротару рассказал о здоровье мамы
Сын Софии Ротару рассказал о здоровье мамы
Ольга Бузова призналась, что у нее рука атрофировалась
Ольга Бузова призналась, что у нее рука атрофировалась
Агата Муцениеце рассказала о поцелуях за деньги и ревности мужа
Агата Муцениеце рассказала о поцелуях за деньги и ревности мужа

Топ на сегодня

Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми
Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин отделался условным сроком
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
«Его обезболит время»: Седокова прокомментировала распад группы Artik&Asti
«Его обезболит время»: Седокова прокомментировала распад группы

Еще по теме

Новый геймплей кампании Halo Infinite показали журналисты IGN
GameInformer делится новыми видео по Halo Infinite, игра на обложке
Спартанцы не будут танцевать в мультиплеере Halo Infinite
Первое видео распаковки лимитированной версии Xbox Series X Halo Infinite