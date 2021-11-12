Журналисты рассказали о масштабе открытого мира в Halo Infinite





Halo Infinite станет первой игрой в серии, где будет открытый мир в рамках сюжетной кампании. Игроки смогут сами выбирать на карте задания и выполнять их, попутно исследуя игровую карту.

Портал IGN рассказал о том, какого размера будет открытый мир в игре Halo Infinite. По их словам, в игре не следует ждать большой карты, как в Red Dead Redemption или Fallout. Масштабы открытого мира в Halo Infinite приближены к размерам карт саги Batman Arkham.

Ниже можно посмотреть новый ролик от IGN, в котором они делятся подробностями о кампании в Halo Infinite.

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Напомним, что релиз игры Halo Infinite состоится 8 декабря 2021 года.