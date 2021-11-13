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10 вещей, которые обязательно нужно сделать до Нового 2022 года

10 вещей, которые обязательно нужно сделать до Нового 2022 года

Встреча нового года — это всегда волнительное ожидание перемен и надежда на лучшее. Встретить 2022 год во всеоружии и привлечь удачу поможет чек-лист дел, которые стоит выполнить до 31 декабря 2021 года.


Каждый год мы даем себе обещания и установки, но не всегда задуманное воплощается в жизнь. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют составить список дел, которые нужно выполнить до конца года. С его помощью будет проще замотивировать себя на активные действия и привлечь благополучные перемены в новом 2022 году.

1. Завершить начатое. В Новый год не принято входить с «хвостами», поэтому уже сейчас нужно приниматься за начатую работу, чтобы конце декабря поставить точки в делах. Также важно вернуть одолженное, чтобы в новом году не привлекать бедность.

2. Оставить вредные привычки. У каждого из нас есть привычки, так или иначе мешающие развитию, здоровью и счастью. Безусловно, справиться с ними разом не получится, поэтому нужно выбрать что-то одно. Сосредоточившись на конкретной задаче, будет проще справиться с ненужной привязанностью и освободиться от одной из проблем.

3. Составить список задач. Завершая текущую работу, не стоит забывать о будущем. До конца года важно обновить список задач, чтобы в новом году выполнить запланированные цели. Не обязательно делать список большим: гораздо важнее верно расставить приоритеты.

4. Выбросить все лишнее. Каждый год в доме накапливаются вещи, которые не нужны, порвались или разонравилась. Начать новый год успешно будет проще, если освободиться от такого балласта. Их можно раздать, чтобы в жилище было комфортно жить и не заниматься бесконечной уборкой. Ведь перекладывание лишнего, как правило, отнимает много времени и сил.


5. Исполнить желание. Не все мечты исполняются быстро, однако до нового года еще есть время. Желание может быть самым простым: прокатиться на лошади, посетить картинную галерею, покататься на аттракционе. Такие мечты можно воплотить в жизнь в ближайшие выходные.

6. Попросить прощения. Старые обиды нет смысла переносить в новый год, и попрощаться с таким неприятным грузом нужно как можно быстрее. Просить прощения за слова и поступки непросто, но сделать это важно для обретения спокойствия и счастья.

7. Оборвать токсичные связи. Порой нас окружают люди, мешающие жить счастливо, и с ними нужно вовремя прощаться. Избавившись от токсичных личностей, манипуляторов и завистников в своем окружении, будет проще начать жизнь с чистого листа и окружить себя людьми, способными ценить помогать и поддерживать.

8. Купить подарки. Новый год — время чудес, и создавать новогодние чудо можно самостоятельно. Подготовка праздникам уже началась, поэтому можно покупать презенты близким, чтобы порадовать их. Кроме подарков можно купить украшения и превратить свой дом вместо праздника и отличного настроения.

9. Отпустить прошлое. Все, что утратило актуальность, пора оставить за спиной. Старые планы, дурные воспоминания, ошибки прошлого, — все это мешает счастливой жизни, и до нового года нужно постараться простить себя, изменить мировоззрение и расставить приоритеты. Только таким образом прошлое больше не будет причинять боль и тормозить дальнейшее развитие.

10. Начать заниматься. Не нужно ждать понедельника, весны, каникул или иных дат, чтобы меняться к лучшему. Занятия можно начать прямо сейчас, чтобы не пришлось трудиться в преддверии лета и изнурять себя диетами. Упражнения могут быть любыми — стоит только начать.

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По материалам: dailyhoro.ru

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