581 человек заболел коронавирусом в Иркутской области за сутки

За сутки в Иркутской области зарегистрировали еще 581 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 129 210 случаев заболевания ковидом, сообщает оперштаб 13 ноября.

В больницы госпитализировали 27 человек, в стационарах лечатся 5 057 пациентов. Выздоровели 166 человек, всего — 1108 580. За сутки умерли 33 человека с COVID-19: 30 — от коронавируса (всего — 5 861), от иных заболеваний — 3 (509).

185 коек для лечения пациентов с COVID-19 дополнительно развернули в Иркутской области за сутки

Предыдущая новость по этой теме: