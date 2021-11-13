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581 человек заболел коронавирусом в Иркутской области за сутки

581 человек заболел коронавирусом в Иркутской области за сутки

За сутки в Иркутской области зарегистрировали еще 581 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 129 210 случаев заболевания ковидом, сообщает оперштаб 13 ноября.

В больницы госпитализировали 27 человек, в стационарах лечатся 5 057 пациентов. Выздоровели 166 человек, всего — 1108 580. За сутки умерли 33 человека с COVID-19: 30 — от коронавируса (всего — 5 861), от иных заболеваний — 3 (509).

Предыдущая новость по этой теме:

185 коек для лечения пациентов с COVID-19 дополнительно развернули в Иркутской области за сутки

# Актуальные новости
По материалам: irk

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