581 человек заболел коронавирусом в Иркутской области за сутки
Сегодня, 13:10
За сутки в Иркутской области зарегистрировали еще 581 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 129 210 случаев заболевания ковидом, сообщает оперштаб 13 ноября.
В больницы госпитализировали 27 человек, в стационарах лечатся 5 057 пациентов. Выздоровели 166 человек, всего — 1108 580. За сутки умерли 33 человека с COVID-19: 30 — от коронавируса (всего — 5 861), от иных заболеваний — 3 (509).Предыдущая новость по этой теме:
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По материалам: irk