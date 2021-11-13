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Агата Муцениеце не будет встречаться с мужчиной, который зарабатывает меньше, чем она

Агата Муцениеце не будет встречаться с мужчиной, который зарабатывает меньше, чем она
Актриса Агата Муцениеце рассказала о требованиях к мужчине. После развода с Павлом Прилучным, артистка еще не успела построить новые отношения. Хотя, как ранее призналась актриса, попытки были. 32-летняя звезда мечтает встретить новую любовь. В YouTube-шоу Иды Галич «Есть вопросики» она призналась, что не смогла бы встречаться с человеком, который зарабатывает меньше нее.
Агата Муцениеце «Я думаю, это тяжело бы было. Хотя сейчас такие мужики пошли, что им было бы не тяжело, наоборот, прикольно — «упакованная девка». Мне бы было всегда неудобно за моего мужчину, что он зарабатывает меньше. Меня бы это парило. Мне не жалко потратить на него деньги, но меня бы это парило», — сказала Муцениеце. Добавим, ранее стало известно, что Агата Муцениеце зарабатывает 100 тысяч рублей за один съемочный день в кино. Реклама в инстаграме актрисы стоит в разы дороже.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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