Алена Яковлева и Маша Козакова: «Мы похожи, но…»
Сегодня, 02:55
Две талантливые актрисы, а по совместительству — мама и дочка, дали WomanHit.ru совместное интервью, ответив на одинаковые вопросыАлена Яковлева и Мария Козакова — две талантливые, красивые и успешные актрисы. Но помимо того, что они коллеги по цеху и подруги, они еще и близкие родственницы. Причем их отношения как матери и дочери очень близки и доверительны. Womanhit.ru задал обеим одинаковые вопросы. И вот что из этого получилось.Что может вас рассмешить или заставить улыбнуться?Алена: Много чего. Улыбаюсь я вообще часто, особенно, когда вижу что-то трогательное. У меня были хорошие примеры — Миронов, Ширвиндт, Державин, Аросева. Мое качество юмора немножко другое, чем сейчас показывают на ТВ, оно более тонкое, не ниже пояса.Маша: Хорошая шуткаО чем вы думаете первым делом, встав с постели?Алена: Я, к сожалению, не умею отключаться, поэтому мысли идут постоянно. Сейчас, например, ко мне приехала моя собака с дачи, и я думаю, чем ее покормить.Маша: Что нужно попить воды.Каков ваш идеальный завтрак?Алена: Творог с ягодами, иногда гречка или мюсли, яйцо, может быть кусочек рыбы малосольной, сырники, каша овсяная. Много вариантов.Маша: Он у меня очень разнообразный. Но там точно есть кофе, молоко, белок, сложные углеводы и фрукты.Что делает вас счастливой?Алена: Творчество и дети. Если у Маши все хорошо, она здорова и довольна жизнью, я счастлива.Маша: Благополучие и здоровье моих близких.Вы много играете в разных жанрах, в том числе и в детективах. А какие роли вам еще хотелось бы сыграть?Алена: Я люблю детективы, и часто снимаюсь в них. 13 и 14 ноября на канале ТВЦ — новые серии детективного сериала «Я знаю твои секреты». Также недавно закончила съемки для сериала «Охотница» для этого же канала. Я и как зритель люблю этот жанр и всегда смотрю. А хотелось бы сыграть в военном фильме, но пока не удается. Или в психологическом триллере-детективе, также очень люблю костюмные картины.Маша: Чаще случается, что мои героини положительные, достаточно правильные. Я тоже правильный человек, стараюсь им быть, но, конечно, мне всегда интересно попробовать разные характеры, истории, судьбы. Было лишь несколько отрицательных ролей, и, я думаю, они еще впереди… Пока я молода, и внешность у меня «мягкая». Но я бы хотела играть и в фантастике, и в триллерах, и настоящих детективах.Алена, помните себя в Машином возрасте? Какой вы были?Алена: Я была более легкомысленной, чем она, не приспособленной к жизни. Но примерно в ее возрасте я переехала в свою однокомнатную квартиру и стала более ответственной. Маша всегда была серьезная, а я посерьезнела после ее рождения.Маша, можете ли вы представить, какой будете в возрасте вашей мамы?Маша: В идеале хотелось бы такой же — активной, здоровой, чтобы хорошо выглядеть и много работать.Алена, какие черты есть в Маше, каких нет в вас?Алена: Мы похожи, но… Я быстро принимаю решение, а она может блюдо в ресторане выбирать 20 минут. У меня темперамент более подвижный, я все делаю быстро и могу делать десять дел одновременно, а она так не может, ей нужно сосредоточиться на одном, будет ко всему подходить крайне скрупулезно и дотошно. Я могу на какие-то вещи закрыть глаза, а она патологически справедливый и даже бескомпромиссный человек. Она рационально въедливая, а я такой никогда не была и уже не буду.Маша, что есть в маме того, чего нет в вас?Маша: Мы похожи, но… У нее есть умение открыто общаться всегда и со всеми.Алена, поделитесь каким-либо счастливым воспоминанием из детства Маши. Что первым всплывает в памяти?Алена: У меня каждый день был как праздник. Я была поглощена ребенком. При этом я всегда любила театр и всегда им занималась. Но приходила домой, брала ее на руки и испытывала такое счастье, что не описать. Она была очаровательным ребенком, очень послушная, проблем с ней вообще не было. Она и сейчас очаровательна.Маша, поделитесь каким-либо счастливым воспоминанием из вашего детства. Что первым всплывает в памяти?Маша: Поездки с мамой каждое лето на море. Это было очень счастливое времяЧто вы хотели бы пожелать друг другу?Алена: Любви, счастья, здоровых детей в первую очередь. И обязательно здоровья.Маша: Здоровья — это самое главное!
По материалам: womanhit