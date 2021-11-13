Алена Яковлева и Маша Козакова: «Мы похожи, но…»

Две талантливые актрисы, а по совместительству — мама и дочка, дали WomanHit.ru совместное интервью, ответив на одинаковые вопросыМного чего. Улыбаюсь я вообще часто, особенно, когда вижу что-то трогательное. У меня были хорошие примеры — Миронов, Ширвиндт, Державин, Аросева. Мое качество юмора немножко другое, чем сейчас показывают на ТВ, оно более тонкое, не ниже пояса.Хорошая шуткаЯ, к сожалению, не умею отключаться, поэтому мысли идут постоянно. Сейчас, например, ко мне приехала моя собака с дачи, и я думаю, чем ее покормить.Что нужно попить воды.Творог с ягодами, иногда гречка или мюсли, яйцо, может быть кусочек рыбы малосольной, сырники, каша овсяная. Много вариантов.Он у меня очень разнообразный. Но там точно есть кофе, молоко, белок, сложные углеводы и фрукты.Творчество и дети. Если у Маши все хорошо, она здорова и довольна жизнью, я счастлива.Благополучие и здоровье моих близких.Я люблю детективы, и часто снимаюсь в них. 13 и 14 ноября на канале ТВЦ — новые серии детективного сериала «Я знаю твои секреты». Также недавно закончила съемки для сериала «Охотница» для этого же канала. Я и как зритель люблю этот жанр и всегда смотрю. А хотелось бы сыграть в военном фильме, но пока не удается. Или в психологическом триллере-детективе, также очень люблю костюмные картины.Чаще случается, что мои героини положительные, достаточно правильные. Я тоже правильный человек, стараюсь им быть, но, конечно, мне всегда интересно попробовать разные характеры, истории, судьбы. Было лишь несколько отрицательных ролей, и, я думаю, они еще впереди… Пока я молода, и внешность у меня «мягкая». Но я бы хотела играть и в фантастике, и в триллерах, и настоящих детективах.Я была более легкомысленной, чем она, не приспособленной к жизни. Но примерно в ее возрасте я переехала в свою однокомнатную квартиру и стала более ответственной. Маша всегда была серьезная, а я посерьезнела после ее рождения.В идеале хотелось бы такой же — активной, здоровой, чтобы хорошо выглядеть и много работать.Мы похожи, но… Я быстро принимаю решение, а она может блюдо в ресторане выбирать 20 минут. У меня темперамент более подвижный, я все делаю быстро и могу делать десять дел одновременно, а она так не может, ей нужно сосредоточиться на одном, будет ко всему подходить крайне скрупулезно и дотошно. Я могу на какие-то вещи закрыть глаза, а она патологически справедливый и даже бескомпромиссный человек. Она рационально въедливая, а я такой никогда не была и уже не буду.Мы похожи, но… У нее есть умение открыто общаться всегда и со всеми.У меня каждый день был как праздник. Я была поглощена ребенком. При этом я всегда любила театр и всегда им занималась. Но приходила домой, брала ее на руки и испытывала такое счастье, что не описать. Она была очаровательным ребенком, очень послушная, проблем с ней вообще не было. Она и сейчас очаровательна.Поездки с мамой каждое лето на море. Это было очень счастливое времяЧто вы хотели бы пожелать друг другу?Любви, счастья, здоровых детей в первую очередь. И обязательно здоровья.Здоровья — это самое главное!