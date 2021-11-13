Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алена Водонаева поделилась секретами воспитания сына

Алена Водонаева поделилась секретами воспитания сына
39-летняя ведущая Алена Водонаева рассказала, как воспитывает сына Богдана.   Журналистка дважды была замужем. От первого супруга, бизнесмена Алексея Малакеева, Алена родила сына Богдана. После развода родители мальчика смогли сохранить нормальные отношения, и он регулярно проводит время с отцом. Второго мужа, Алексея Косинуса, Водонаева посчитала плохим примером для школьника. Телезвезда делает всё, чтобы Богдан рос в хорошей обстановке. Не обходится и без сложностей. «Воспитание ребенка – это серьезный и тяжелый труд, если мы взращиваем человека, личность, а не сорняк. Это дисциплина. И своя в первую очередь. Сын меня очень изменил в лучшую сторону, так как я хочу быть ему примером, наставником, матерью и другом. Так, как мне, он не доверяет никому. Хотя любит и отца (обожает его) и мою маму. Я выстроила с сыном такие отношения, что для меня внутри они легкими не являются. Богдан непростой человек, как и я. И как его отец», — объяснила Водонаева.
Алена Водонаева с сыном Алена заверила, что она и Алексей «попили кровушки» у своих родителей, а потому очевидно, что сын унаследовал эту черту. Тем не менее все вопросы и задачи, разговоры и общение, время, посвященное ребенку, – это вклад в его будущее, считает блогерша. «Родила – бери ответственность вырастить свободную, сильную и здоровую личность. Богдан – моя самая сложная работа и самый сложный проект. Но также это мой мотиватор, моя дисциплина, мое желание зарабатывать деньги и быть независимой», - заверила теледива. Она не берется давать советы по воспитанию детей, однако делится личным опытом. «Отсутствие гаджетов (только айпад с музыкой), принцип «Делу время, а потехе час». Каждый день я говорю сыну, что люблю его (11 лет каждый день!), много объятий, безусловная поддержка и защита. В конфликтах: я тебя люблю, но в этой ситуации ты не прав, потому-то, потому-то. У нас много общения, много общих интересов и приколов», — пояснила звезда программы «Спокойной ночи, мужики!». Алена соблюдает субординацию в воспитании Богдана. Но делает это взвешенно. «Я разграничиваю мама/друг. Когда-то сыну нужна только мама, и это 60–70% времени. Ну и в остальном — друг, с которым можно поорать, поприкалываться, похулиганить», — добавила телеведущая.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Игры по обратной совместимости на Xbox массово обновляются
Игры по обратной совместимости на Xbox массово обновляются
Next Space Rebels и Fae Tactics будут в Game Pass в день релиза
Next Space Rebels и Fae Tactics будут в Game Pass в день релиза
В Ангарске водитель Toyota Prius насмерть сбил пешехода
В Ангарске водитель Toyota Prius насмерть сбил пешехода
Елизавета Пескова рассказала о своей диете
Елизавета Пескова рассказала о своей диете
Татьяна Волосожар поделилась кадрами с крестин 6-месячного сына
Татьяна Волосожар поделилась кадрами с крестин 6-месячного сына
Алена Водонаева поделилась секретами воспитания сына
Алена Водонаева поделилась секретами воспитания сына
Сын Максима Галкина собрал робота (видео)
Сын Максима Галкина собрал робота (видео)
Ведущий расхвалил Ольгу Бузову
Ведущий расхвалил Ольгу Бузову
Авраам Руссо резко высказался в адрес Иосифа Пригожина
Авраам Руссо резко высказался в адрес Иосифа Пригожина
Как оформить брови с помощью малярного скотча: способ тиктокерш, который избавит от походов в салон красоты
Как оформить брови с помощью малярного скотча: способ тиктокерш,
Елена Борщева высказалась о закрытии юмористического шоу
Елена Борщева высказалась о закрытии юмористического шоу
Юлия Меньшова призналась, что чувствует вину перед детьми
Юлия Меньшова призналась, что чувствует вину перед детьми

Топ на сегодня

Outriders будет развиваться, разработчики обещают крупные анонсы
Outriders будет развиваться, разработчики обещают крупные анонсы
В BlackRock исключили запуск собственного крипто-ETF в ближайшее время
В BlackRock исключили запуск собственного крипто-ETF в ближайшее время
SEC отклонила заявку VanEck на запуск спотового биткоин-ETF
SEC отклонила заявку VanEck на запуск спотового биткоин-ETF
The9 расширит мощности по добыче криптовалюты в США
The9 расширит мощности по добыче криптовалюты в США
Традиции и история Дня счастливого часа 12 ноября 2021 года
Традиции и история Дня счастливого часа 12 ноября 2021 года

Еще по теме

Алена Водонаева мечтает о втором ребенке
Алёна Водонаева показала трогательное фото бывшего мужа
Алена Водонаева призналась, что ей тяжело быть «и мамой, и папой» для сына
Алена Водонаева вышла замуж