Алена Водонаева поделилась секретами воспитания сына

39-летняя ведущая Алена Водонаева рассказала, как воспитывает сына Богдана. Журналистка дважды была замужем. От первого супруга, бизнесмена Алексея Малакеева, Алена родила сына Богдана. После развода родители мальчика смогли сохранить нормальные отношения, и он регулярно проводит время с отцом. Второго мужа, Алексея Косинуса, Водонаева посчитала плохим примером для школьника. Телезвезда делает всё, чтобы Богдан рос в хорошей обстановке. Не обходится и без сложностей. «Воспитание ребенка – это серьезный и тяжелый труд, если мы взращиваем человека, личность, а не сорняк. Это дисциплина. И своя в первую очередь. Сын меня очень изменил в лучшую сторону, так как я хочу быть ему примером, наставником, матерью и другом. Так, как мне, он не доверяет никому. Хотя любит и отца (обожает его) и мою маму. Я выстроила с сыном такие отношения, что для меня внутри они легкими не являются. Богдан непростой человек, как и я. И как его отец», — объяснила Водонаева.Алена Водонаева с сыном Алена заверила, что она и Алексей «попили кровушки» у своих родителей, а потому очевидно, что сын унаследовал эту черту. Тем не менее все вопросы и задачи, разговоры и общение, время, посвященное ребенку, – это вклад в его будущее, считает блогерша. «Родила – бери ответственность вырастить свободную, сильную и здоровую личность. Богдан – моя самая сложная работа и самый сложный проект. Но также это мой мотиватор, моя дисциплина, мое желание зарабатывать деньги и быть независимой», - заверила теледива. Она не берется давать советы по воспитанию детей, однако делится личным опытом. «Отсутствие гаджетов (только айпад с музыкой), принцип «Делу время, а потехе час». Каждый день я говорю сыну, что люблю его (11 лет каждый день!), много объятий, безусловная поддержка и защита. В конфликтах: я тебя люблю, но в этой ситуации ты не прав, потому-то, потому-то. У нас много общения, много общих интересов и приколов», — пояснила звезда программы «Спокойной ночи, мужики!». Алена соблюдает субординацию в воспитании Богдана. Но делает это взвешенно. «Я разграничиваю мама/друг. Когда-то сыну нужна только мама, и это 60–70% времени. Ну и в остальном — друг, с которым можно поорать, поприкалываться, похулиганить», — добавила телеведущая.