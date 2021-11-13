Алина Ланина крестила крошку сына

В декабре 2020-го актриса Алина Ланина родила первенца сына Леву. В личном блоге 32-летняя артистка опубликовала кадры с таинства крещения. На фото артистка появилась в нежно-голубом платье с цветочным принтом и белом платке. Сын актрисы предстал в костюме молочного оттенка. Церемония прошла в московском Храме Илии Пророка Обыденного. «История одного хорошего дня… День, когда Лев впервые увидел огоньки», — подписала публикацию звезда сериала «СашаТаня».Алина Ланина с сыном в церкви Подписчики поздравили Алину и ее семью с важным событием. «Пусть ангелы оберегают вашего малыша»; «Какие красивые снимки. Левушка просто чудо!»; «Да хранит вас Господь!» — отреагировали пользователи Сети. Отметим, Ланина не любит делиться подробностями частной жизни. Отца своего ребенка артистка тщательно скрывает, да и про наследника она рассказывает нечасто.Алина Ланина с сыном в церкви «У Левушки сейчас такой интересный возраст: исследовать, активно ползти, залезать, шуршать, открывать. Быть подвижным и неуловимым! Такие изменения, конечно, сказались на наших привычных делах», — лишь недавно признавалась молодая мама.