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Алина Ланина крестила крошку сына

Алина Ланина крестила крошку сына
В декабре 2020-го актриса Алина Ланина родила первенца сына Леву.   В личном блоге 32-летняя артистка опубликовала кадры с таинства крещения. На фото артистка появилась в нежно-голубом платье с цветочным принтом и белом платке. Сын актрисы предстал в костюме молочного оттенка. Церемония прошла в московском Храме Илии Пророка Обыденного. «История одного хорошего дня… День, когда Лев впервые увидел огоньки», — подписала публикацию звезда сериала «СашаТаня».
Алина Ланина с сыном в церкви Подписчики поздравили Алину и ее семью с важным событием. «Пусть ангелы оберегают вашего малыша»; «Какие красивые снимки. Левушка просто чудо!»; «Да хранит вас Господь!» — отреагировали пользователи Сети. Отметим, Ланина не любит делиться подробностями частной жизни. Отца своего ребенка артистка тщательно скрывает, да и про наследника она рассказывает нечасто.
Алина Ланина с сыном в церкви «У Левушки сейчас такой интересный возраст: исследовать, активно ползти, залезать, шуршать, открывать. Быть подвижным и неуловимым! Такие изменения, конечно, сказались на наших привычных делах», — лишь недавно признавалась молодая мама.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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