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Анонс Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition порадовал игроков, а релиз разочаровал

Анонс Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition порадовал игроков, а релиз разочаровал


Несколько дней назад состоялся релиз игры Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition на всех актуальных игровых платформах. Подписчики Game Pass могут оценить переработанную версию игры Grand Theft Auto: San Andreas, которая попала в подписку сразу после релиза.

Когда Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition только анонсировали, игроки позитивно восприняли эту новость. Первый трейлер сборника на Youtube получил в разы больше лайков, чем дизлайков. Но релизная версия продукта разочаровала игроков.

Сейчас на сайте Metacritic у Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition минимальные рейтинги от игроков.



На Xbox Series X у сборника рейтинг в 0.9 баллов из 10 от игроков, на основании 80 оценок.



На Xbox One у сборника рейтинг в 0.7 баллов из 10 от игроков, на основании 77 оценок.

У версии сборника для PC почти 500 оценок, и рейтинг тоже около 0.9 из 10. Игроки отмечают, что это один из худших ремастеров в истории. Игры сборника Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ругают за наличие багов, просадки FPS, графические решения, вырезанную музыку, проблемы с версией для PC и многое другое.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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