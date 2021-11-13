Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Атака на «Госуслуги», власти против вымогателей и другие события кибербезопасности

Атака на «Госуслуги», власти против вымогателей и другие события кибербезопасности

Атака на «Госуслуги», власти против вымогателей и другие события кибербезопасности


Мы собрали наиболее важные новости из мира кибербезопасности за неделю.


  • У Robinhood произошла утечка данных клиентов, позже они оказались в даркнете.
  • "Госуслуги" подверглись DDoS-атаке и чат-бот стал отрицать коронавирус, а также говорить о планах "мирового правительства".
  • Власти США и Европола серьезно взялись за поиск причастных к атакам вымогательского ПО.

В сети начали продавать данные россиян, купивших поддельную справку о вакцинации


В даркнете и Telegram-каналах выставили на продажу базы данных граждан, которые предположительно покупали поддельные справки о прохождении вакцинации от коронавируса и ПЦР-тестов. Об этом сообщает "Ъ".


База из тысячи строк стоит $120. В ней содержится паспортные данные, СНИЛС, номера телефонов и место жительства, а также информация о дате получения сертификата. 


В самой большой базе данные о более 500 тысяч людей, цена сведений об одном человеке - около 30-40 рублей. Пока в ней есть информация только из Московского региона.


Эксперты прогнозируют, что злоумышленники могут начать шантажировать оказавшихся в базе людей, даже если они не покупали поддельные сертификаты. Согласно ст. 327 УК РФ, приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта, либо использование заведомо поддельного сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса карается лишением свободы на срок до одного года.


"Госуслуги" подверглись мощной DDoS-атаке  


Сайт "Госуслуг" в течение двух дней был целью DDoS-атаки, которая стала самой мощной за историю существования ресурса, сообщили в Минцифры РФ. 


Из-за этого сайт был недоступен для многих пользователей. Кроме того, чат-бот "Госуслуг" стал отвечать, что коронавируса не существует, а QR-коды "являются частью планов мирового правительства по сегрегации населения и усилению тотального цифрового контроля".


Европол задержал подозреваемых в причастности к хакерской группировке REvil


В ходе совместной операции правоохранителей нескольких стран задержаны пятерых человек, предположительно причастных к деятельности хакерской группировки REvil.


https://twitter.com/Europol/status/1457722718166687751

Власти Румынии задержали двоих подозреваемых. По данным Европола, злоумышленники причастны к совершению пяти тысяч атак, в ходе которых они получили около €500 000.


Также с февраля правоохранители задержали еще троих подозреваемых в связях с REvil. Кроме того, в этом году арестовали еще двух человек за принадлежность к хакерской группировке GandCrab. 


Европол подозревает всех задержанных в причастности в общем к около 7000 кибератакам и попытках заполучить у жертв более €200 млн.


Хакеры шантажировали пользователей Instagram и заставляли снимать видео для привлечения жертв в мошенническую схему


В сети распространилась новая схема криптовалютных мошенников. Злоумышленники получают доступ к аккаунтам пользователей Instagram через фишинговые ссылки, а затем вынуждают своих жертв снимать видео, где они призывают инвестировать в криптовалюты через определенного человека или сервис. 


Как сообщает Motherboard, подобных жертв уже несколько. За возврат аккаунта пострадавших заставляют снимать видео, а затем выкладывают его на странице потерпевших, продолжая распространять фишинговые ссылки. Хакеры также получают доступ к электронным почтам и аккаунтам людей на других платформах.


Скриншот: Motherboard.

В Instagram пользователям порекомендовали создавать надежные сложные пароли, не использующиеся на других сервисах и включить двухфакторную аутентификацию.


Данные клиентов Robinhood выставили на продажу


Злоумышленники смогли получить доступ к персональным данным клиентов онлайн-брокера Robinhood. Компания признала утечку.


Позже сведения о клиентах Robinhood оказались в даркнете. Продавец утверждает, что база содержит список из 5 млн электронной почты и полные имена 2 млн пользователей.


В США назвали дальнейшие действия РФ на основании полученной информации о киберпреступности "тестом на готовность действовать"


США ожидает от РФ принятия мер на основании переданной американской стороной информации о хакерских атаках, заявила замсоветника президента США по нацбезопасности Энн Ньюбергер, пишет "РИА Новости". Она назвала это тестом для России на готовность действовать. 


В ноябре власти США включили в санкционный список адреса Telegram-бота для обмена криптовалют Chatex, а также аффилированные с ним компании Izibits OÜ, Chatextech SIA и Hightrade Finance Ltd. Они указали на связь Chatex с российским обменником Suex. Соучредителем обеих компаний является россиянин Егор Петуховский.


Также санкции ввели в отношении россиянина Евгения Полянина и украинца Ярослава Васинского, которых обвиняют в сотрудничестве с группировкой REvil. ФБР объявило Полянина в розыск. Американские власти предполагают, что он находится в Барнауле.


Напомним, в июле президент США Джо Байден потребовал от Владимира Путина пресечь атаки вирусов-вымогателей на американские компании, совершаемые с территории РФ. 


Минцифры объявило тендер на мониторинг хакерских форумов для борьбы с утечками данных


Минцифры РФ опубликовало тендер на сбор информации об утечках персональных данных. Исполнитель должен будет проводить мониторинг хакерских форумов, Telegram-каналов, чатов и других ресурсов, где потенциально могут продавать такую информацию. 


Статистику по торговле персональными данными, включая объем предложения и спроса, исполнитель будет направлять Минцифры ежедневно. Стоимость контракта - свыше 68 млн рублей.


Также на ForkLog:


  • Специалисты заявили, что российский бизнес стал чаще платить выкуп операторам вирусов-вымогателей.
  • Кроссчейн-протокол Synapse Bridge предотвратил взлом на $8 млн.
  • FinCEN выпустила обновленные рекомендации по борьбе с вирусами-вымогателями.
  • Хакеры атаковали MediaMarkt и потребовали выкуп $50 млн в биткоине.
  • Эксперты заявили о росте числа DDoS-атак почти на 24% в III квартале 2021 года.

Что почитать на выходных?


Власти разных стран, особенно - США, в последнее время серьезно взялись за поиск причастных к атакам вирусов-вымогателей. Рассказываем, почему вымогательское ПО стало такой серьезной угрозой и какие последствия это будет иметь для криптовалютной индустрии.


https://forklog.com/pandemiya-vymogatelej-s-chem-svyazana-volna-atak-hakerov-i-kak-ona-otrazitsya-na-bitkoine/
# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Атака на «Госуслуги», власти против вымогателей и другие события кибербезопасности
Атака на «Госуслуги», власти против вымогателей и другие события
Три тысячи иркутян проголосовали за «Народные инициативы» Ленинского округа
Три тысячи иркутян проголосовали за «Народные инициативы» Ленинского
В России создадут голосовой помощник для пенсионеров
В России создадут голосовой помощник для пенсионеров
Игорь Николаев из-за критики сел на диету
Игорь Николаев из-за критики сел на диету
МАРУВ призналась, что ей присылают неприличные фото известные люди
МАРУВ призналась, что ей присылают неприличные фото известные люди
Тимур Родригез лишился миллионов
Тимур Родригез лишился миллионов
Марина Федункив высказалась о скандальном заявлении Татьяны Васильевой
Марина Федункив высказалась о скандальном заявлении Татьяны Васильевой
Вера Сотникова призналась, почему не смогла родить второго ребенка
Вера Сотникова призналась, почему не смогла родить второго ребенка
Алина Ланина крестила крошку сына
Алина Ланина крестила крошку сына
581 человек заболел коронавирусом в Иркутской области за сутки
581 человек заболел коронавирусом в Иркутской области за сутки
Microsoft и Gucci выпускают лимитированные Xbox Series X
Microsoft и Gucci выпускают лимитированные Xbox Series X
Распаковка Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition от IGN
Распаковка Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition от IGN

Топ на сегодня

Моргенштерн помог малышу приобрести невероятно дорогое лекарство
Моргенштерн помог малышу приобрести невероятно дорогое лекарство
Актрису Алину Мещерякову пытались изнасиловать
Актрису Алину Мещерякову пытались изнасиловать
Канье Уэст назвал себя молодым Путиным
Канье Уэст назвал себя молодым Путиным
Дана Борисова рассказала о своем состоянии здоровья: «У меня все прекрасно»
Дана Борисова рассказала о своем состоянии здоровья: «У меня все
Умер сатирик Виктор Коклюшкин
Умер сатирик Виктор Коклюшкин

Еще по теме

Данные клиентов Robinhood выставили на продажу в даркнете
Базу данных российских автовладельцев выставили на продажу в даркнете
Паспортные и банковские данные более 100 тысяч россиян выставили на продажу
Утечка данных VPN-сервисов, блокировка соцсетей в Узбекистане и другие события кибербезопасности