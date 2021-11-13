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Авраам Руссо резко высказался в адрес Иосифа Пригожина

Авраам Руссо резко высказался в адрес Иосифа Пригожина
Певец Авраам Руссо рассказала об отношениях с продюсером. Артист заявил, что проблемы в его жизни начались с началом сотрудничества с продюсером Иосифом Пригожиным. По словам певца, муж Валерии в начале двухтысячных годов увидел, что на Руссо можно обогатиться. Как отметил Руссо, Пригожин объединился с тогдашним владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым. В итоге атака на него началась с двух сторон.
Иосиф Пригожин «В 2006 году я ушел от Пригожина, ему было это вдвойне неприятно. Он называл меня ходячим мешком денег. И потом наговорил кучу неправды. Пригожин тогда сказал: «Я порву последнюю рубашку, но дойдут до конца». В российском шоу-бизнесе не должно быть криминала, но, к сожалению, он остается. А должен быть за решеткой», рассказал Авраам Руссо. Напомним, что в 2004 году Авраам Руссо был жестоко избит в гостинице «Прага» после похищения. Его силой заставляли подписать контракт на невыгодных для музыканта условиях, сообщает «Комсомольская правда».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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