ЦБ Индии заявил о «серьезных опасениях» касательно криптовалют

Криптовалюты вызывают озабоченность Резервного банка Индии (RBI) в контексте макроэкономики и финансовой стабильности. Об этом заявил глава регулятора Шактиканта Дас на саммите BFSI Insight Summit.

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По его словам, RBI представил свою точку зрения правительству Индии, которое «активно изучает этот вопрос и примет по нему решение». Дас подчеркнул, что у регулятора есть «серьезные опасения» касательно цифровых активов.

Чиновник также поставил под сомнение достоверность сообщений о количестве криптовалютных инвесторов и размере индустрии в стране. Ранее местные СМИ писали, что цифровыми активами владеют более 7% населения, а индийский рынок за последний год вырос на 641%.

«Я не уверен в правдивости этих цифр. Конечно, мое представление может быть не совсем верным, поскольку не получаем полной информации об этих активов, так как они не регулируется нами или каким-либо другим центральным банком. Но я по-прежнему считают, что число инвесторов выглядит явно преувеличенным, поскольку большинство из них, скажем более 70%, вложили в криптовалюты лишь 1000 рупий [~$13,44]», — сказал он.

Несмотря на слова Шактиканта Даса, индийские политики, похоже, также отметили рост криптовалютной индустрии в стране. 15 ноября Постоянный комитет по финансам парламента Индии проведет встречу с отраслевыми экспертами.

По данным Business Insider, участниками мероприятия станут представители принадлежащей Binance криптовалютной биржи WazirX, CoinSwitch Kuber, CoinDCX, а также члены Совета по блокчейну и криптоактивами и Индийской ассоциации интернета и мобильной связи.

В пользу роста числа криптовалютных инвесторов также говорят данные WazirX. Компания заявила, что в 2021 году ее пользовательская база выросла более чем в 10 раз, превысив 10 млн человек. За последние 12 месяцев совокупный торговый объем платформы превысил $38 млрд.

В конце января 2021 года в СМИ появилась информация о планах парламента Индии рассмотреть предложенный правительством законопроект о запрете криптовалют.

С апреля индийские компании обязаны сообщать об операциях с цифровыми активами, объеме, а также авансах и депозитах «от любых лиц».

В мае ForkLog сообщал о том, что RBI попросил банки прекратить отношения с биткоин-биржами. После этого регулятор призвал подконтрольные учреждения не ссылаться на отмененную директиву о запрете на операции с криптовалютами.

В том же месяце в правительстве страны обсудили создание комитета, который изучит регулирование и различные варианты использования блокчейна.

В июне источники Bloomberg рассказали, что правительство внесет изменения в законопроект о запрете криптовалют и рассмотрит возможность регулирования данного класса активов.

Напомним, в октябре в местных газетах появились сообщения о планах Индии отказаться от полного запрета криптовалют в пользу их регулирования. Соответствующий законопроект могут представить в феврале 2022 года.