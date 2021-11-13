Что успело сделать издательство Xbox Game Studios за год с момента релиза Xbox Series X | S





Ранее на этой неделе исполнился ровно год с момента релиза игровых приставок Xbox Series X и Xbox Series S. Этот игровой год стал крайне успешен для издательства Xbox Game Studios. Было выпущено несколько первоклассных проектов – как полноценных игр, так и дополнений.

Один из авторов французского сайта xboxsquad собрал на единой картинке основные релизы Xbox Game Studios за год с момента выхода игровых приставок нового поколения от Xbox, и результаты действительно потрясающие.

Xbox Series X/S - Year 1



Xbox Game Studios 🔥 pic.twitter.com/Ct5T7lH1uV — Raymond La Roquette Aka Theoxo 🇲🇫 (@xtheoxo) November 13, 2021



Отметим, что практически все из новых релизов Xbox Game Studios за этот год (не календарный) оказались более чем успешными, оценки Opencritic по основным проектам:

Psychonauts 2 – 89 баллов из 100Age of Empires IV (пока только для PC) – 83 балла из 100Forza Horizon 5 – 92 балла из 100DLC Gears 5: Hivebusters – 82 балла из 100

Игры Gears Tactics и Microsoft Flight Simulator добрались до приставок Xbox, ранее выходившие только на PC. Дополнение с «Пиратами Карибского моря» для Sea of Thieves привлекло большое количество игроков в пиратский проект Rare. Игра Grounded продолжает активно развиваться, и в ней уже огромное количество контента.

За первый год нового поколения издательство Xbox Game Studios не выпустило ни одного откровенно провального или даже «среднего» проекта.