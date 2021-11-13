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Что успело сделать издательство Xbox Game Studios за год с момента релиза Xbox Series X | S

Что успело сделать издательство Xbox Game Studios за год с момента релиза Xbox Series X | S


Ранее на этой неделе исполнился ровно год с момента релиза игровых приставок Xbox Series X и Xbox Series S. Этот игровой год стал крайне успешен для издательства Xbox Game Studios. Было выпущено несколько первоклассных проектов – как полноценных игр, так и дополнений.

Один из авторов французского сайта xboxsquad собрал на единой картинке основные релизы Xbox Game Studios за год с момента выхода игровых приставок нового поколения от Xbox, и результаты действительно потрясающие.


Отметим, что практически все из новых релизов Xbox Game Studios за этот год (не календарный) оказались более чем успешными, оценки Opencritic по основным проектам:



Psychonauts 2 – 89 баллов из 100



Age of Empires IV (пока только для PC) – 83 балла из 100



Forza Horizon 5 – 92 балла из 100



DLC Gears 5: Hivebusters – 82 балла из 100

Игры Gears Tactics и Microsoft Flight Simulator добрались до приставок Xbox, ранее выходившие только на PC. Дополнение с «Пиратами Карибского моря» для Sea of Thieves привлекло большое количество игроков в пиратский проект Rare. Игра Grounded продолжает активно развиваться, и в ней уже огромное количество контента.

За первый год нового поколения издательство Xbox Game Studios не выпустило ни одного откровенно провального или даже «среднего» проекта.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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