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Девушка обнаружила жучок в машине и показала в сети, но через пару часов случилась трагедия

Девушка обнаружила жучок в машине и показала в сети, но через пару часов случилась трагедия

В середине осени девушка по имени Эбигейл, проживающая в Америке, нашла в своем транспортном средстве жучек. В это время она вела прямую трансляцию. Испугавшись не на шутку, девушка сняла короткий ролик и выложила его на свою страницу Инстаграм.

Таким образом танцовщица хотела предупредить читателей об опасности, от которой никто не застрахован.

Но позже выяснилось, что все опасения были не напрасными – девушку убили, когда на села в тот самый автомобиль.

Местная полиция определила, что жертва умерла от огнестрельного ранения. Представители правопорядка внимательно изучили записи, что помогло им сформировать список людей, которые подозреваются в преступлении.

Основным подозреваемым стал мужчина, который часто посещал бар и наслаждался танцами этой девушки.

По окончанию смены преступник отправился за девушкой на своем авто, а когда стриптизерша припарковалась, он достал пистолет и выстрелил в нее.

Вина мужчины пока не доказана, но подруга танцовщицы отметила, что Эбигейл была недовольно присутствием такого клиента. Он ранее проявлял к ней знаки внимания, но на всегда отказывалась от встреч.

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По материалам: MirFactov

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