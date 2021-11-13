Дмитрий Шепелев уверен, что его заразили КОВИД 19

Ведущий Дмитрий Шепелев рассказал о заражении коронавирусом. Телеведущий переболел коронавирусом и принял решение честно рассказать об этом. По словам Дмитрия, он и еще 10 человек заразились одновременно во время путешествия. У него есть предположение, почему это произошло. «Несмотря на то, что мы добросовестно сдавали тесты перед вылетом и по прилете, сейчас большинство из нас склоняются к мнению, что причина заражения оказалась очень простой: среди нас был человек с поддельным паспортом о вакцинации. Пусть это останется нашими догадками, это не имеет сейчас существенного значения, но важно другое — желание обмануть систему приводит к неприятным и стыдным последствиям: один человек врет — 10 болеют», — поделился Шепелев в Инстаграме. Телеведущий получил положительный анализ примерно через пять дней после заражения. Симптомы заболевания были похожи на легкую простуду.Дмитрий Шепелев «Небольшой насморк и головная боль. Никакой температуры. И всё. В остальном я чувствовал себя ну в общем даже хорошо! Я сел на самоизоляцию. Вызвал врача, сдал кровь ну и всё такое. Принял решение поддерживать организм витаминами и самыми простыми нетоксичными препаратами. И уже через шесть дней я получил отрицательный тест. Самое неприятное, что произошло — примерно на неделю у меня пропало обоняние и вкус» — рассказал Дмитрий. Телеведущий заверил, что переболел в легкой форме. Дмитрий уверен, что причина этого – вакцинация, которую он сделал весной. «Знаю, многие набросятся на меня, типа: зачем делать, если всё равно заболел? Так вот именно за тем, чтобы не загибаться от температуры и не страдать от лютых последствий. Мой ответ всем и каждому будет простой — пожалуйста, вакцинируйтесь! Ради себя, ради своей семьи, ради детей. Не обманывайте и не обманывайтесь. И будьте здоровы. И нет, это не реклама, мне не платят за эту публикацию», — подчеркнул Шепелев.