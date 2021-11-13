Дни денежных стрижек в ноябре 2021 года и советы Натальи Правдиной помогут увеличить благосостояние

Дни денежных стрижек по лунному календарю в ноябре 2021 года

Наталья Правдина посоветует, как увеличить денежный поток

Дни денежных стрижек в ноябре 2021 года помогают выбрать время, когда изменение с волосами вносят улучшения в финансовую сферу за счет привлечения космического потока энергии. Аффирмации Натальи Правдиной дают уверенность, что все задуманное может осуществиться, только нужно верно подбирать слова.Волосы всегда считались источником силы и энергии. Поэтому воздействие на них в разные дни влияет на настроение, эмоции, здоровье и финансовую сторону жизни. Дни денежных стрижек в ноябре 2021 года помогут улучшить дела в бизнесе и создать благоприятные условия для повышения благосостояния. Придерживаясь тех рекомендаций, что можно сделать с волосами в это время, удастся усилить положительный результат.15 ноября в 11-й лунный день нужно отказаться от стрижки, а окрашивание натуральными красителями могут облегчить решение вопросов бизнеса и работы. Чем лучше будет продумана форма прически, тем лучше станет связь с космосом, что обостряет интуицию и деловую хватку;16 ноября в 12-й лунный день стрижка принесет материальное благополучие, а окраска натуральными красителями привлечет денежную энергию;17 ноября в 13-й лунный день можно делать стрижку. Воздействие на волосы позволит решить финансовые вопросы в бизнесе. Нельзя в этот день окрашивать волосы, да и подход к выбору мастера должен быть ответственным. Человек будет находиться под влиянием новых энергий, поэтому не желательно привлекать сюда незнакомых людей.Стрижка может быстро отрастать, если ее сделать на растущую Луну. В такое время волосы хорошо растут, из-за чего потеряется форма. Если есть желание дольше не посещать парикмахера, то можно изменить прическу на убывающей Луне. В определенные дни воздействие на волосы может сделать их непослушными, в таком случае понадобится постоянная укладка.Наталья Правдина объясняет, какой нужен настрой, чтобы в жизни наступили благоприятные перемены. Для этого можно использовать любую деятельность, в том числе и стрижку. Можно поставить себе цель, что после похода к парикмахеру все неприятности отрежутся вместе с волосами, а дальше начнется новая светлая полоса, ведущая к успеху. В этом помогают аффирмации, которые дают положительное направление, но самое главное – меняют мышление. По мнению мастера фен-шуй Натальи Правдиной, именно от него зависит, что получает человек в итоге.«Я реализую все свои устремления в жизни»;«Я раскрываю свой бесконечный потенциал и реализую свои безграничные возможности»;«Я использую любую возможность для личностного роста! Я уважаю свой выбор»;«Я позволяю великой энергии изменить мой мир»;«Божественная любовь проявляется денежным потоком в моей жизни»;«Я оставляю все заботы и тревоги высшим силам, я чувствую живительную энергию, наполняющую мои очистившиеся тело и разум»;«Все, что я делаю, направлено на достижение гармонии, счастья и благосостояния»;«Мой доход растет с каждым днем. Я расширяю возможности для денежного потока в мою жизнь»;«Я отдаю и получаю в едином ритме Вселенной».Можно самому составлять аффирмации, главное, чтобы они были положительными и несли развитие. Наталья Правдина уверена, что необходимо делиться добротой – и тогда она вернется успехом в жизни. Когда осуществится желаемое, то Вселенную нужно поблагодарить за щедрость.