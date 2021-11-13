Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Доломитовый щебень: характеристики и особенности

Доломитовый щебень – это нерудный стройматериал, получаемый путем дробления. В чистом виде он белый. Для изменения оттенка проходит химическую обработку. Окончательный цвет зависит от типа добавки. Например, если это вкрапления глины, то он будет желтоватый. Доломит щебень бывает матовый или с перламутровым блеском. Распространен благодаря малой радиоактивности.

В основе материала лежит минерал, входящий в класс карбонатов. ГОСТ определяет несколько классификаций для этого сырья. Главные параметры: прочность, лещадность, морозостойкость. Учитывают и количество пылевидных элементов, насыпную плотность, радиоактивность, размер фракции.

Ключевые характеристики

Доломитовый щебень определяют по следующим особенностям:

  • размер. Есть фракции от 5 до 70 мм. Самые мелкие добавляют в бетон марок М100, М200, М300. Средняя фракция хороша для заливки фундаментов малоэтажных зданий. Крупная подходит для отсыпок, железобетонных конструкций;
  • прочность. Она зависит от количества добавок. Минимальный показатель – М1000, а максимальный – М1300. Универсальной считается марка М1200. Она продается по доступной цене, отличается высокой прочностью;
  • лещадность. Этот показатель означает соотношение кубовидных и игольчатых зерен. По такому параметру доломитовый щебень делится на три класса. В первом соотношение составляет меньше 10%, во втором – максимум 20%, в третьем – от 20 до 35%;
  • насыпная плотность. Это значение особенно важно при перевозке и погрузке сыпучего материала. При оформлении поставки его оформляют в кубометрах. Уже на стройплощадке вес может быть совсем другим. Оптимальный показатель – 1,3–1,4 т/м3;
  • изготовление. Доломитовый щебень получают посредством дробления. Готовые глыбы начальной породы привозят на завод. Там их дробят до получения нужной фракции и просеивают.

Интересно! В сырье присутствует мало пылевидных элементов. Согласно ГОСТу, щебень, добавляемый в смеси, должен содержать около 2% таких вкраплений. В доломитовом их не бывает больше 1%.

Сферы применения

Каждая фракция используется для конкретных целей. Мелкую, как уже писалось выше, добавляют в бетонные смеси, предназначенные для литого пола, свайного или ленточного фундамента, в том числе и под тяжелые промышленные станки. Разноцветная крошка доломита хороша для декорирования ландшафта. В цветовой гамме присутствуют белый, желтоватый, голубовато-серый, розовый и прочие оттенки.

Средней считается фракция 20–40 мм. Она востребована не только для монолитных конструкций. Ее часто используют как посыпку для дорожек и площадок, как добавку при создании столбчатого фундамента. Такой доломитовый щебень востребован при прокладке трасс в качестве засыпки для обустройства подушки под бетон или плитку.

Самая крупная фракция – от 40 до 70 мм. Ее используют как наполнитель для смесей, создаваемых при строительстве масштабных объектов, при прокладывании или ремонте дорог.

Источник: сайт www.rinova-stroy.ru


# Строительство

Последние новости

Лера Кудрявцева рассказала, как лишилась переднего зуба и мужчины
Лера Кудрявцева рассказала, как лишилась переднего зуба и мужчины
VPS сервер на Windows
VPS сервер на Windows
Праздники России и мира, что празднуют 13 ноября 2021 года
Праздники России и мира, что празднуют 13 ноября 2021 года
Запасные части на горное оборудование: разновидности и характеристика
Запасные части на горное оборудование: разновидности и характеристика
Доломитовый щебень: характеристики и особенности
Доломитовый щебень: характеристики и особенности
Отзывы о брокере Exness
Отзывы о брокере Exness
Трейдер описал сценарий движения цены биткоина к отметкам выше $70 000
Трейдер описал сценарий движения цены биткоина к отметкам выше $70 000
В Circle поддержали регулирование эмитентов стейблкоинов как банков
В Circle поддержали регулирование эмитентов стейблкоинов как банков
The9 расширит мощности по добыче криптовалюты в США
The9 расширит мощности по добыче криптовалюты в США
SEC отклонила заявку VanEck на запуск спотового биткоин-ETF
SEC отклонила заявку VanEck на запуск спотового биткоин-ETF
Журналисты раскрыли размер зарплат в Coinbase
Журналисты раскрыли размер зарплат в Coinbase
Игровая гильдия The Club купила корабли NFT-проекта Star Atlas на $3 млн USDC
Игровая гильдия The Club купила корабли NFT-проекта Star Atlas на $3

Топ на сегодня

Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Журнал Rolling Stone выпустил NFT-обложки в коллаборации с Bored Ape Yacht Club
Журнал Rolling Stone выпустил NFT-обложки в коллаборации с Bored Ape
Данные клиентов Robinhood выставили на продажу в даркнете
Данные клиентов Robinhood выставили на продажу в даркнете
В Twitter создали подразделение по блокчейну и криптовалютам
В Twitter создали подразделение по блокчейну и криптовалютам

Еще по теме

Незаменимый материал при строительстве
Крупный поставщик щебня – «Новосибирское карьероуправление»
Разнообразие бетонов и его предназначение
Как выбрать цемент для фундамента?