Елена Борщева высказалась о закрытии юмористического шоу

Артистка Елена Борщева рассказала о причастности Маслякова к закрытию шоу «Игра». В октябре на канале ТНТ вышла юмористическая передача «Игра». Внимательные зрители заметили, что формат шоу очень похож на КВН. Недавно проект приостановили. Шоу «Игра» подверглось критике сразу же после выходов на экран. Последней каплей стал поцелуй Дениса Дорохова с Александром Панекиным — комики изображали жениха и невесту. Несколько дней назад из-за этой сценки на ТНТ завели административное дело (канал обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений). По слухам, руку к приостановлению проекта приложил бессменный ведущий «КВН» Александр Масляков. Елена Борщева высказалась по этому поводу.Елена Борщева «Я уверена, что Александр Васильевич к этому отношения не имеет. Да, многие участники этого шоу вышли из КВН и выступали в тех же образах. Конечно, закрытие этой передачи — еще один «звонок» об ограничении юмора… В «Игре» парни играли определенные роли, это нужно рассматривать как часть актерской профессии. Да, тот поцелуй был неожиданностью и откровенным. Но скандал вокруг него, возмущения депутатов только привлек внимание к этой передаче. Думаю, после этого те, кто не видел тот выпуск, ринулись в Интернет посмотреть программу», — сообщила 40-летняя звезда Comedy Woman. Борщева подчеркнула, что юмористам в целом стало сложнее придумывать шутки из-за цензуры. Как отметила Елена, появилось слишком много запретов. «Все это очень грустно, применяются жесткие меры. Несколько лет назад пошла эта череда — оскорбление чувств всех. На Youtube стендап-комики начали на всякий случай писать перед каждым видео, что просят прощения, если кого-то оскорбили. Юмор стал во многом ограничен. Из-за этого становится сложнее шутить, а кто-то вообще от этого отказывается», — подытожила артистка.