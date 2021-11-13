Елена Голунова в 53 года снова стала мамой

У звезды «Битвы экстрасенсов» родился мальчик. Примечательно, что год назад ясновидящую поздравляли с дочкой«Безграничное счастье, нежность и любящие сердца! У Миланы родился братик! У каждого в жизни есть то, ради чего стоит жить! Его цели и приоритеты! У одних карьера, у других богатство, у меня главное — это семья и мои дети! — опубликовала пост 53-летняя финалистка шоу „Битвы экстрасенсов“ Елена Голунова. — Пусть каждый из вас идет к своим целям! Ничего не бойтесь, никого не слушайте, живите как чувствуете и пусть удача сопутствует вам во всем! Вдыхайте полной грудью аромат жизни! Пусть любовь и детский смех согревает ваши сердца!».Милана — дочь ясновидящей, которая появилась на свет год назад. Поэтому тот факт, что год спустя у Миланы появился еще и братик, для многих стал неожиданностью. К тому же Елена тщательно скрывала свою беременность (появились даже слухи, что сына помогла выносить суррогатная мать).Сейчас Елена принимает поздравления. Напомним, многие знают Голунову как маму Влада Кадони — он родился в первом браке Елены. Влад присутствовал в роддоме на выписке своей мамы с младшим сыном.