Елена Яковлева коротко подстриглась и снялась в популярной детской передаче

60-летняя актриса Елена Яковлева появилась на съемках программы «Спокойной ночи малыши!» с новой прической. Елена Яковлева стала редко появляться на съемках телешоу. Участвовать в грязных разборках коллег ей не хочется, а интервью она за свою карьеру дала столько, что уже, кажется, ответила на все возможные вопросы о себе. Зато она с большим удовольствием приняла приглашение в любимую детскую передачу. На днях Яковлева побывала в студии программы «Спокойной ночи, малыши!», которая сейчас выходит на канале «Карусель». Актриса сделала на память фото с одним из соведущих — Хрюшей. Этот кадр попал в Сеть и вызвал бурное обсуждение. Некоторые отнеслись критически к снимку и написали о том, что из-за живой мимики на лице Яковлевой появилось слишком много морщин и ей, мол, пора сходить к косметологу. Впрочем, другие считают главным то, что у артистки «горят» глаза и она излучает счастье.Елена Яковлева Яковлева, между прочим, впервые появилась на публике после кардинальной смены имиджа. Она сделала стрижку «под мальчика» ради нового проекта. В конце октября началась работа актрисы над сериалом «Дама с собачкой» режиссера Мирослава Малич. Кстати, Яковлева и в реальной жизни является большой поклонницей животных. Год назад она рассказала, как подобрала в пандемию собаку. Теперь в её доме живет пес породы английский бульдог, которого домашние называют, из-за полученной в прошлом травмы во время прогулки, Рваным Пузом.