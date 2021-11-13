Елизавета Пескова рассказала о своей диете

23-летняя Лиза Пескова призналась, как поддерживает свою стройность. Выпускница МГИМО отличается утонченной фигурой. Лиза не стесняется своих стройных форм: она обожает фотосессии в дерзких нарядах. Звездная наследница часто рассказывает о лайфхаках по уходу за собой. На этот раз она заговорила о питании. Как выяснилось, на интервальное голодание дочь Дмитрия Пескова перешла не осознанно. По словам девушки, таким было желание ее организма. Она не изменяет своему режиму питания. «Так получилось, когда пару лет назад я захотела для себя попробовать продержаться весь пост. Потом начала есть два раза в день, так как сузился желудок. Заметила, что больше не бывает вздутий, тяжести. Организм сам настолько адаптировался, что уже стало невозможно есть 3-4 раза в день. Сейчас спокойно могу есть один раз в день», — заверила Лиза.Елизавета Пескова Она призналась, что несмотря на всю открытость с поклонниками в соцсетях, с интервью дело обстоит иначе. «В жизни я очень активная, обожаю поболтать и делаю это даже слишком эмоционально. Камера — мой величайший страх, сразу же внешне и внутренне становлюсь другим человеком, не собой», — рассказала Пескова. Она высказалась и о вакцинации. Дочь пресс-секретаря президента считает, что при начилии антител людей нельзя заставлять прививаться. «Считаю, что это в том числе и необходимый ход для смягчения большого количества негативной реакции», — поделилась своими мыслями Лиза.