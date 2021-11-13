Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Управлять финансовой удачей проще, если знать все о влиянии звезд. Учитывая рекомендации астрологов и настроение планет, можно сделать вторую половину ноября более денежной и успешной.

Астрологи предупреждают: ночные светила могут породить ощущение того, что нас окружают исключительно честные люди, но это не так. На самом деле будет много иллюзий и негативного влияния энергетических вампиров, поэтому потребуется осторожность и использование методов защиты от таких людей. Они могут нарушить финансовые планы и лишить удачи.

Овен

На этой неделе сами звезды возьмутся за успех и процветание Овнов. Это значит, что можно ничего не бояться: мощная энергетика ночных светил станет хорошим подспорьем для достижения желаемого. Астрологи советуют ставить смелые цели, совершать дорогостоящие покупки, делать вклады и инвестиции. Важно не терять веры в себя. В этом Овнам помогут аффирмации на успех и процветание, а также общение с оптимистичными людьми. Также астрологи советуют всегда иметь под боком запасной план на случай срыва основного. Осторожность — основа денежной стабильности.

Телец

Астрологи предостерегают Тельцов, чтобы те не останавливались, если в чем-то уже достигли хотя бы малого успеха. Важно держаться этого направления: это обязательно приведет к большим победам. Чтобы ускорить процесс движения по карьерной лестнице, можно воспользоваться шепотками на повышение. Однако устраивать на этой неделе настоящую финансовую войну не стоит. Все должно развиваться размеренно, без грубой силы и конфликтов. Очень важно, чтобы заработанные деньги были получены исключительно честным путем.

Близнецы

Пришло время задуматься не о тратах, а о накоплении средств. Близнецам в период с 15 по 21 число лучше воздержаться от ненужных покупок, особенно 19 ноября в затмение. Астрологи советуют представителям данного Знака Зодиака помнить о законах кармы, поскольку на этой неделе любой их нечестный поступок в отношении окружающих может породить огромные проблемы в будущем и уже сейчас. С четверга по субботу лучше не брать кредитов и не давать никому деньги взаймы. В это время Близнецам нужны будут тишина и покой.

Рак

Ракам в период с 15 по 21 число стоит избегать энергетического истощения. Ранее мы рассказывали, как с ним можно бороться. Усталость — злейший враг финансового успеха, потому что сейчас денежный приток зависит только от стараний. Сколько Раки вложат сил в работу, столько денег она и принесет. Не исключено, что события этой недели окажут прямое влияние на следующий год. Если вдруг у Раков возникнут сложности с принятием решений, астрологи рекомендуют обратиться за помощью к друзьям и близким — они обязательно дадут важный совет по выходу из непростой ситуации.

Лев

Львам на этой неделе стоит быть чуточку предусмотрительнее. Можно пользоваться быстрыми гаданиями на удачу в любом деле. Это поможет решить, совершать сделку или нет, покупать что-то или оставить деньги в копилке и так далее. Согласно финансовому прогнозу, сейчас стоит привести в порядок дела. Возможно, предстоит выручить деньгами кого-то из близких. Родные люди могут нуждаться в финансовой поддержке. К конфликтам и конкуренции Львов может привести тщеславие. Эта неделя может стать временем, когда придется делать серьезный выбор.

Дева

Большую опасность для Дев в финансовом плане таит в себе лунное затмение, которое намечено на 19 число. Оно может привести к неурядицам в сфере работы и денег.

Астрологи предупреждают о лицемерных советчиках и завистниках. Кто-то на этой неделе будет строить против Дев козни. Заговоры от бед и проблем помогут обойти денежные проблемы стороной. Доверчивым людям данного Знака астрологи советуют быть осторожнее. Наивность может им дорого обойтись. Лучше не верить никому на слово, особенно если дело касается денег. Решительность поможет Девам в новых делах.

Весы

Весам, которые испытывают острый недостаток финансов, удастся вырваться из финансовой ямы. Для ускорения данного процесса стоит пользоваться энергетическими секретами богатства. Не стоит входить в эту неделю с амбициозными планами. Противостояние Марса и Урана подарит Весам веру в себя 17 числа, поэтому начинать активно действовать лучше именно с этого дня. Рекомендуется временно приглушить свои финансовые аппетиты и отказаться от ненужных покупок: это время крайне неблагоприятно для необдуманных поступков. Астрологи советуют Весам больше работать и не впадать в прокрастинацию.

Скорпион

Скорпионам стоит обращать внимание на денежные приметы, поскольку Вселенная будет на их стороне. Она будет посылать этим людям особые знаки, чтобы предупредить об опасности или о приближении денежного успеха. Скорпионы могут при желании взять паузу в делах, отправившись в отпуск, уделить внимание близким. Ночные светила сигнализируют о том, что наступило благоприятное время для приобретения новых навыков, знаний, смены жизненного курса или работы. Скорпионы могут изменить свою жизнь либо оставить все как есть.

Стрелец

Стрельцам удастся существенно повысить доходы, особенно если они начнут пользоваться сильными заговорами на деньги. Это время, в которое звезды и планеты могут дать им богатство и признание, но для этого придется потрудиться. Чувство долга должно стоять на первом месте. Отдых и релакс тоже полезны, но только в выходные. Если не решать свои прямые обязанности в рабочее время, это может нанести непоправимый вред репутации. Все самые важные покупки лучше совершить до пятницы. В пятницу и на выходных лишние траты могут быть опасными.

Козерог

Козерогам звезды советуют избавиться от страхов и сомнений. Также полезной будет мантра для исцеления от негатива. В позитивном расположении духа любые финансовые дела начнут спориться. Если что-то давно нужно было сделать, то на этой неделе пора начать. Внимательность к деталям и немного решительности сделают свое дело, позволив Козерогам обрести стабильность в денежном вопросе. На работе и в финансовых делах этим людям пригодится интуиция, которую звезды и планеты усилят в значительной степени. Нужно быть во всеоружии.

Водолей

Водолеи могут испытывать на этой неделе недостаток удачи. Восполнить его помогут камни-талисманы. В начале недели успех в денежных делах будет во многом зависеть от здравого смысла и логики. На этой неделе Водолеев ждет тайная борьба, смена курса. Важно не поддаваться негативным эмоциям, верить в себя и свой успех, не тратить деньги попусту. Также астрологи рекомендуют посвятить себя полностью делам. Тем, кто работает в большом коллективе, поможет умение вести конструктивный диалог.

Рыбы

Рыбам стоит быть осторожнее на этой неделе, особенно 19 числа. Ранее мы рассказывали, как сделать каждое утро добрым. Это поможет не унывать и не настраивать себя на поражения и проблемы. Жизнь часто удивляет, поэтому не стоит стремиться удержать все под контролем, особенно Рыбам — прирожденным импровизаторам. На этой неделе для достижения финансового успеха не стоит действовать по сценарию. Рыбам не стоит отказываться от предложений и собеседований. Возможно, настало время сменить работу и начать новый бизнес.