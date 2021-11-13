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"Газпром" пообещал заплатить Украине за поставки газа сверх плана

"Газпром" пообещал заплатить Украине за поставки газа сверх плана

В текущем году план по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) будет перевыполнен. Заключенный контракт предусматривает поставки 40 млрд кубометров сырья и за превышение объемов экспорта "Газпрому" придется заплатить дополнительно, сообщают в официальном Telergam-канале компании.

"Газпром" утвердил план закачки газа компании в европейские подземные хранилища и в настоящее время его выполняет. Используются различные маршруты транспортировки газа. В том числе через территорию Украины. Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано — сделано", — приводятся в сообщении слова главы корпорации Алексея Миллера.

Если до конца года компания будет прокачивать через украинскую территорию столько же, сколько на последнюю отчетную дату (110 млн куб. м за 10 ноября), то до конца года поставки через страну составят около 42 млрд куб. м. Соглашение о транзите заключено с условием "качай или плати", когда средства за перегон взимают в объеме забронированных мощностей, даже если физическая прокачка окажется меньше.

С 9 ноября организация увеличила поставку топлива в Европу для закачки газа в ПХГ ЕС. Также до максимума по долгосрочному контракту повышено текущее использование транзитных мощностей Украины, Польши — до уровня месячного бронирования.

Ранее Ruposters писал, что подземные хранилища "Газпрома" в ЕС начали пустеть.

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По материалам: uposters.ru

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