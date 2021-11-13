Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Начинается новая неделя. Она обещается быть непростой, поскольку звезды и планеты будут не всегда в гармонии и порядке. Старайтесь следовать рекомендациям экспертов, чтобы пройти все испытания судьбы и сохранить удачу.

На этой неделе многие столкнутся с так называемыми закольцованными неудачами. Ранее мы рассказывали, почему мы наступаем на одни и те же грабли и что с этим нужно делать. Прошлое будет иметь в этот период большое значение. Не поддавайтесь панике и не бойтесь бороться за свое счастье.

Овен

Овнам стоит на время отказаться от своей мечтательности. На этой неделе важно жить настоящим, не фокусируясь на негативе будущего. Очень важно избавиться от слов, которые мешают жить счастливо. Также астрологи советуют как можно меньше общаться с людьми, которые вечно всех критикуют и порождают сомнения. Наступает время перемен, но не внешних, а внутренних. Планеты выстроились таким образом, что Овнам просто придется пересмотреть некоторые свои моральные устои и жизненные правила.

Телец

Тельцам необходимо сосредоточиться на простых жизненных истинах, которые сделают их сильнее. На этой неделе нужно доверять не интуиции, а логике и фактам. Это касается как любовной, так и финансовой сферы. Для максимально быстрой реализации планов астрологи настоятельно рекомендуют как можно меньше бездействовать и тщательнее планировать дела. Также нужно как можно реже принимать желаемое за действительное. Словом, Тельцам сейчас нужно идти вперед, не оглядываясь при этом назад.

Близнецы

Близнецам большое внимание на этой неделе стоит уделить своему здоровью. Для начала важно ознакомиться с главными причинами того, почему человек болеет. Возможно, Близнецам стоит обратиться за помощью к тем, кто сможет настроить их на позитивный лад, чтобы поправить свое ментальное состояние. Успех будет ожидать сейчас тех, кто жаждет перемен в жизни. Особенно это касается Близнецов, которые обожают всё новое и необычное. В вопросах здоровья нужно обратить внимание на привычки. Планеты помогут избавиться от самых вредных из них.

Рак

На этой неделе Раки могут испытывать сильный дефицит удачи. Это начнет прослеживаться практически во всех жизненных направлениях. Чтобы такого больше не происходило, желательно ознакомиться с десятью правилами успешного человека, которые помогут привязать к себе фортуну и не отпускать ее в трудные периоды — такие, как сейчас. Не стоит слишком рьяно рваться в бой в финансовой и любовной сферах. Астрологи рекомендуют Ракам на этой неделе просто закинуть удочку — разведать обстановку и составить план действий на будущее. Осторожность превыше всего.

Лев

Самым сложным днем недели для Львов, как и для большинства из нас, будет 19 ноября, пятница. Это день затмения, поэтому удача может покинуть Львов. Астрологи отмечают, что в пятницу люди данного Знака Зодиака могут потерять все то, над чем долго трудились ранее. Чтобы этого не произошло, можно воспользоваться ритуалом на удачу. Традиционно считается, что в опасные дни нужно прятаться от проблем, но Львам стоит поступить с точностью до наоборот. Рисковать и лезть на рожон, конечно, не нужно, но сидеть без работы астрологи точно не советуют.

Дева

Девам на этой неделе звезды и планеты помогут раскрыть свое истинное предназначение в жизни. Ускорить процесс можно при помощи шести полезных упражнений. Это идеальное время для получения новых знаний, изучения языков, а также для новых знакомств. Новый человек может помочь Девам открыть глаза на что-то очень важное, поделиться с ними какой-то истиной, знаниями, мнением. Астрологи советуют людям данного Знака почаще проявлять сдержанность, поскольку ссоры и конфликты могут испортить жизнь и сорвать все планы.

Весы

Весам на этой неделе можно менять обстановку, отправляться в командировки, путешествия личного характера. Также можно менять работу и открывать новый бизнес. С новыми людьми очень важно проверять деловую совместимость перед началом совместных дел. Это поможет не наткнуться на новые неурядицы. Жизнь Весов повернет в новое русло, причем еще и в сфере любви. Многим удастся преобразить свои отношения, лишив их рутины и скуки. Свободным Весам астрологи советуют посвятить часть времени флирту, романтике и знакомствам.

Скорпион

Скорпионам стоит на этой неделе обратиться за помощью к духовным законам успеха. Настало время вспомнить истину о том, что успех рождается внутри нас и приходит к тем, кто находится в гармонии с самим собой. Звезды помогут Скорпионам настроиться на нужную волну, чтобы неделя не закончилась на минорной ноте. Жизнь этих людей может кардинально измениться. В первой половине недели люди данного Знака могут встретить на своем пути большую удачу. Нужно пользоваться каждой возможностью.

Стрелец

В период с 15 по 21 ноября Стрельцы могут совершать массу ошибок, которые свойственны их Знаку Зодиака. Предостеречь их от этих ошибок поможет банальная осторожность. Каждый свой шаг астрологи советуют им тщательно взвешивать, причем с максимальным вниманием к деталям. В это время необходимо следовать правилу «семь раз отмерь, один раз отрежь». Так Стрельцы смогут сохранить свои деньги, удачу, любовь. В противном случае их ожидают большие трудности и проблемы, а также повторение горького опыта из прошлого.

Козерог

У Козерогов на этой неделе может появиться ощущение того, что они застряли в тупике и не знают, что им делать дальше. В таком случае стоит воспользоваться советами о том, как изменить свою жизнь. Перемены — это лучшее, что может произойти с этими людьми в период с 15 по 21 ноября. Гораздо хуже будет, если в жизни все останется максимально скучным. Вокруг пессимистично настроенных Козерогов начнет аккумулироваться отрицательная энергия. Окружающие это почувствуют, поэтому могут начать игнорировать их и обходить стороной.

Водолей

Водолеям нужно как можно скорее очистить свою энергетику от негатива, потому что на этой неделе ожидается затмение 19 числа. Всем, у кого будет много отрицательных мыслей, оно принесет массу проблем и неудач. С другой стороны, это весьма перспективное время. До 18 ноября включительно у Водолеев будет много новых возможностей для саморазвития и продвижения по карьерной лестнице. Нельзя менять планы в последнюю секунду. Важно следовать принятому ранее расписанию и не рисковать зря.

Рыбы

Рыбам на этой неделе звезды и планеты помогут избавиться от негативных установок. Позитивный всплеск может заставить этих людей начать рисковать и впутываться в авантюры, тратить много денег. Важно помнить, что успех будет сопутствовать не излишеству, а умеренности. Особенно это касается помощи окружающим. Нужно, чтобы все отношения с окружающими базировались на правилах равноценного обмена. В противном случае Рыбы не получат то, о чем мечтают.