Хвалебный трейлер Echo Generation, игра доступна в Game Pass





В конце октября состоялся релиз игры Echo Generation, которая сразу после выхода стала доступна в подписке Game Pass. К игре привлекал внимание руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер, отмечая, что этот проект точно стоит попробовать, особенно если вам нравится художественный стиль 80-х.

Игра Echo Generation получила хорошие рецензии от журналистов, и разработчики выпустили новый трейлер проекта с хвалебными оценками – его можно видеть ниже.

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В игре Echo Generation предстоит за Дилана и его младшую сестру сражаться с монстрами, исследовать удивительные миры и постоянно развивать свои навыки. Отмечается, что игра является полноценной RPG для «олдскульных любителей жанра». В Echo Generation довольно высокий уровень сложности.

Отметим, что в Echo Generation отсутствует русская локализация.

Echo Generation

Погрузитесь в эту потрясающую пошаговую приключенческую игру и сразитесь с инопланетянами, чтобы открыть для себя истинный смысл дома в Echo Generation.

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