Хвалебный трейлер Echo Generation, игра доступна в Game Pass
В конце октября состоялся релиз игры Echo Generation, которая сразу после выхода стала доступна в подписке Game Pass. К игре привлекал внимание руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер, отмечая, что этот проект точно стоит попробовать, особенно если вам нравится художественный стиль 80-х.
Игра Echo Generation получила хорошие рецензии от журналистов, и разработчики выпустили новый трейлер проекта с хвалебными оценками – его можно видеть ниже.
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В игре Echo Generation предстоит за Дилана и его младшую сестру сражаться с монстрами, исследовать удивительные миры и постоянно развивать свои навыки. Отмечается, что игра является полноценной RPG для «олдскульных любителей жанра». В Echo Generation довольно высокий уровень сложности.
Отметим, что в Echo Generation отсутствует русская локализация.
Echo Generation
Погрузитесь в эту потрясающую пошаговую приключенческую игру и сразитесь с инопланетянами, чтобы открыть для себя истинный смысл дома в Echo Generation.
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