Hyundai показала необычный электрокар с дизайном из 1980-х

Вадим Карасев

Компания Hyundai представила новый концепт-кар в линейке Heritage — к 35-летию модели Grandeur была создана ее современная версия. Машина целиком сохранила оригинальные обводы кузова.

Проект возглавила команда дизайнеров интерьера — внутри изменилось практически все. Так, вместо традиционной приборной панели появился большой экран, авто оснастили проработанной аудиосистемой и роскошной отделкой, в том числе с применением бархата. Подсветка салона на потолке выполнена с эффектом бесконечного зеркала.

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Под капотом поставили электромотор и аккумулятор. Снаружи обновили немногое — фары и фонари стали "пиксельными" (состоят из светодиодных матриц), несколько обновлены молдинги, решетка радиатора, колеса.

Несмотря на торжественную презентацию, серийный выпуск такой машины не планируется. Речь идет всего лишь о единичном шоу-каре, созданном в рамках переосмысления классики с целью "подарить воспоминания и впечатления" потребителям, которые еще помнят оригинальный Grandeur.

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