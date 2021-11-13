Игорь Николаев из-за критики сел на диету

Певец Игорь Николаев был вынужден похудеть. Артист еще недавно сталкивался с критикой своего внешнего вида. О том, что композитору надо сесть на диету говорили как и верные поклонники, переживающие в первую очередь за его здоровье, так и его молодая супруга — Юлия Проскурякова. Летом в одном из интервью Николаев признался, что жена упрекает его за набранные килограммы. Как видно, артист прислушался к высказанным замечаниям и привел фигуру в порядок. В Сети появились кадры, сделанные за кулисами шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. На них Николаев предстал посвежевшим и заметно «сократившимся» в размерах.Похудевший Игорь Николаев «Игорь Юрьевич, Вы такой стройняшка, такой стильный! Так держать», «Помолодели даже. Выглядите классно!», «Любуемся Вами, стройный, красивый, молодой», — радуются поклонники. Впрочем, самое сложное не избавиться от ненужных килограммов, а удержать результат. Если не случится очередного локдауна у Николаева, скорее всего, не будет шансов снова располнеть. Его график расписан на месяцы вперед, а 17 ноября он дал большой концерт в Крокус Сите Холле. Недавно, напомним, Николаев поделился редким фото со старшей дочерью. Юлия живет в Штатах и с отцом встречается пару раз в год. Последний раз композитор видел её в день рождения — ей исполнилось 43 года. Она старше своей молодой мачехи на четыре года.