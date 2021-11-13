Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Игорь Николаев из-за критики сел на диету

Игорь Николаев из-за критики сел на диету
Певец Игорь Николаев был вынужден похудеть. Артист еще недавно сталкивался с критикой своего внешнего вида. О том, что композитору надо сесть на диету говорили как и верные поклонники, переживающие в первую очередь за его здоровье, так и его молодая супруга — Юлия Проскурякова. Летом в одном из интервью Николаев признался, что жена упрекает его за набранные килограммы. Как видно, артист прислушался к высказанным замечаниям и привел фигуру в порядок. В Сети появились кадры, сделанные за кулисами шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. На них Николаев предстал посвежевшим и заметно «сократившимся» в размерах.
Похудевший Игорь Николаев «Игорь Юрьевич, Вы такой стройняшка, такой стильный! Так держать», «Помолодели даже. Выглядите классно!», «Любуемся Вами, стройный, красивый, молодой», — радуются поклонники. Впрочем, самое сложное не избавиться от ненужных килограммов, а удержать результат. Если не случится очередного локдауна у Николаева, скорее всего, не будет шансов снова располнеть. Его график расписан на месяцы вперед, а 17 ноября он дал большой концерт в Крокус Сите Холле. Недавно, напомним, Николаев поделился редким фото со старшей дочерью. Юлия живет в Штатах и с отцом встречается пару раз в год. Последний раз композитор видел её в день рождения — ей исполнилось 43 года. Она старше своей молодой мачехи на четыре года.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Атака на «Госуслуги», власти против вымогателей и другие события кибербезопасности
Атака на «Госуслуги», власти против вымогателей и другие события
Три тысячи иркутян проголосовали за «Народные инициативы» Ленинского округа
Три тысячи иркутян проголосовали за «Народные инициативы» Ленинского
В России создадут голосовой помощник для пенсионеров
В России создадут голосовой помощник для пенсионеров
Игорь Николаев из-за критики сел на диету
Игорь Николаев из-за критики сел на диету
МАРУВ призналась, что ей присылают неприличные фото известные люди
МАРУВ призналась, что ей присылают неприличные фото известные люди
Тимур Родригез лишился миллионов
Тимур Родригез лишился миллионов
Марина Федункив высказалась о скандальном заявлении Татьяны Васильевой
Марина Федункив высказалась о скандальном заявлении Татьяны Васильевой
Вера Сотникова призналась, почему не смогла родить второго ребенка
Вера Сотникова призналась, почему не смогла родить второго ребенка
Алина Ланина крестила крошку сына
Алина Ланина крестила крошку сына
581 человек заболел коронавирусом в Иркутской области за сутки
581 человек заболел коронавирусом в Иркутской области за сутки
Microsoft и Gucci выпускают лимитированные Xbox Series X
Microsoft и Gucci выпускают лимитированные Xbox Series X
Распаковка Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition от IGN
Распаковка Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition от IGN

Топ на сегодня

Моргенштерн помог малышу приобрести невероятно дорогое лекарство
Моргенштерн помог малышу приобрести невероятно дорогое лекарство
Актрису Алину Мещерякову пытались изнасиловать
Актрису Алину Мещерякову пытались изнасиловать
Канье Уэст назвал себя молодым Путиным
Канье Уэст назвал себя молодым Путиным
Дана Борисова рассказала о своем состоянии здоровья: «У меня все прекрасно»
Дана Борисова рассказала о своем состоянии здоровья: «У меня все
Умер сатирик Виктор Коклюшкин
Умер сатирик Виктор Коклюшкин

Еще по теме

Юлия Проскурякова и поклонники посмеялись над прическами Пугачевой и Аллегровой
Алла Пугачёва занимается музыкой с дочкой Игоря Николаева
Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус
Игорь Николаев снял обручальное кольцо