Игры по обратной совместимости на Xbox массово обновляются





Если у вас на игровой приставке Xbox One или Xbox Series X | S установлены игры с Xbox 360 или первого Xbox, которые работают по обратной совместимости, вы могли заметить, что они сегодня начали массово получать обновления. Игроки отмечают, что обновляются многие проекты, как с Xbox 360, так и с первого Xbox.

Some Xbox 360 games I’ve had installed for a while all need updates suddenly…



🤔🧐 pic.twitter.com/VKisgcsRkG — MrMattyPlays (@G27Status) November 13, 2021



Сами обновления небольшие, и они не добавляют никакого дополнительного контента. Больше похоже, что эти обновления касаются именно эмулятора, за счет которого игры работают на приставках Xbox новых поколений по обратной совместимости.

Как считают игроки, вероятных сценариев для обновления эмулятора игр по обратной совместимости два:

Это может быть необходимо, чтобы выпустить новые игры по программе обратной совместимости, если их не поддерживал старый эмулятор.Возможно, Microsoft планирует реализовать поддержку FPS Boost в играх, которые работают по обратной совместимости.

Вероятно, ответ на это мы узнаем уже в понедельник, когда Microsoft проведет юбилейную трансляцию Xbox. Ожидается, что там объявят о новых играх в программе обратной совместимости, но могут быть и другие сюрпризы.