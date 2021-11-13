Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Игры по обратной совместимости на Xbox массово обновляются

Игры по обратной совместимости на Xbox массово обновляются


Если у вас на игровой приставке Xbox One или Xbox Series X | S установлены игры с Xbox 360 или первого Xbox, которые работают по обратной совместимости, вы могли заметить, что они сегодня начали массово получать обновления. Игроки отмечают, что обновляются многие проекты, как с Xbox 360, так и с первого Xbox.


Сами обновления небольшие, и они не добавляют никакого дополнительного контента. Больше похоже, что эти обновления касаются именно эмулятора, за счет которого игры работают на приставках Xbox новых поколений по обратной совместимости.

Как считают игроки, вероятных сценариев для обновления эмулятора игр по обратной совместимости два:



Это может быть необходимо, чтобы выпустить новые игры по программе обратной совместимости, если их не поддерживал старый эмулятор.



Возможно, Microsoft планирует реализовать поддержку FPS Boost в играх, которые работают по обратной совместимости.

Вероятно, ответ на это мы узнаем уже в понедельник, когда Microsoft проведет юбилейную трансляцию Xbox. Ожидается, что там объявят о новых играх в программе обратной совместимости, но могут быть и другие сюрпризы.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Лунный день сегодня 13 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 13 ноября 2021 года
Елена Голунова в 53 года снова стала мамой
Елена Голунова в 53 года снова стала мамой
Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года
Игры по обратной совместимости на Xbox массово обновляются
Игры по обратной совместимости на Xbox массово обновляются
Next Space Rebels и Fae Tactics будут в Game Pass в день релиза
Next Space Rebels и Fae Tactics будут в Game Pass в день релиза
В Ангарске водитель Toyota Prius насмерть сбил пешехода
В Ангарске водитель Toyota Prius насмерть сбил пешехода
Елизавета Пескова рассказала о своей диете
Елизавета Пескова рассказала о своей диете
Татьяна Волосожар поделилась кадрами с крестин 6-месячного сына
Татьяна Волосожар поделилась кадрами с крестин 6-месячного сына
Алена Водонаева поделилась секретами воспитания сына
Алена Водонаева поделилась секретами воспитания сына
Сын Максима Галкина собрал робота (видео)
Сын Максима Галкина собрал робота (видео)
Ведущий расхвалил Ольгу Бузову
Ведущий расхвалил Ольгу Бузову
Авраам Руссо резко высказался в адрес Иосифа Пригожина
Авраам Руссо резко высказался в адрес Иосифа Пригожина

Топ на сегодня

Outriders будет развиваться, разработчики обещают крупные анонсы
Outriders будет развиваться, разработчики обещают крупные анонсы
В BlackRock исключили запуск собственного крипто-ETF в ближайшее время
В BlackRock исключили запуск собственного крипто-ETF в ближайшее время
SEC отклонила заявку VanEck на запуск спотового биткоин-ETF
SEC отклонила заявку VanEck на запуск спотового биткоин-ETF
The9 расширит мощности по добыче криптовалюты в США
The9 расширит мощности по добыче криптовалюты в США
Традиции и история Дня счастливого часа 12 ноября 2021 года
Традиции и история Дня счастливого часа 12 ноября 2021 года

Еще по теме

Появились слухи про еще одну возможную игру по обратной совместимости на Xbox
Слух: Max Payne 3 добавят в программу обратной совместимости на Xbox
Эти 19 игр, по слухам, добавят в программу обратной совместимости на Xbox
Max Payne, Manhunt и другие игры могут выйти на Xbox в обратной совместимости