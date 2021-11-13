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Инсайдер: Beyond Good & Evil 2 от Ubisoft может быть отменена

Инсайдер: Beyond Good & Evil 2 от Ubisoft может быть отменена


У Ubisoft бывают долгострои, и игра Beyond Good & Evil 2, похоже, стала таким проектом. Об этом сообщает известный игровой инсайдер Том Хендерсон, сравнивая сложности с проектом с игрой Skull & Bones, которую анонсировали еще в 2017 году, но до сих пор она не вышла и несколько раз ее разработка была перезапущена.

Как сообщил инсайдер Том Хендерсон в Twitter, игра Beyond Good & Evil 2 «переживает кризис разработки из-за отсутствия творческого руководства». По словам инсайдера, проблема усугубилась с уходом Майкла Ансела из студии в сентябре 2020 года. Инсайдер Том Хендерсон отмечает, что пока разработка игры идет, но «разработчики считают, что это [«консервация» разработки] вопрос времени».


Отметим, что Ubisoft пока не сообщала о проблемах с разработкой Beyond Good & Evil 2, но игра уже явно является долгостроем. Бета-тестирование игры обещали провести еще в 2019 году, но этого до сих пор не произошло.

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По материалам: newxboxone

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