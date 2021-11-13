Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Инсайдер: Xbox «определенно» работает над новой версией «1 vs 100»

Инсайдер: Xbox «определенно» работает над новой версией «1 vs 100»


Игровое подразделение Xbox ведет работу над новой версией игры 1 vs 100. Об этом сообщает игровой инсайдер Джефф Грабб, который часто делится точной информацией из стана Xbox.

По словам инсайдера, работой над игрой занимается команда AltspaceVR. Она является частью группы смешанной реальности в Microsoft, и новые виртуальные аватары Microsoft Teams будут интегрированы в 1 vs 100. На данный момент нет понимания о том, для каких устройств и платформ будет выпущен новый проект 1 vs 100.


Watch this video on YouTube

Стоит отметить, что еще в прошлом году руководитель Xbox Фил Спенсер говорил, что он заинтересован в возвращении 1 vs 100 в неком виде.

1 vs 100 – это известная американская телевикторина, в которой главный участник соревнуется с сотней игроков – «толпой». Игра 1 vs 100 выходила для приставки Xbox 360 в 2009 году.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Инсайдер: Xbox «определенно» работает над новой версией «1 vs 100»
Инсайдер: Xbox «определенно» работает над новой версией «1 vs 100»
Битва платьев: Зендая против Кэти Перри
Битва платьев: Зендая против Кэти Перри
Ваш Знак Юпитера при рождении: как он влияет на вашу судьбу
Ваш Знак Юпитера при рождении: как он влияет на вашу судьбу
С 15 ноября иркутские школьники выйдут на занятия в обычном режиме
С 15 ноября иркутские школьники выйдут на занятия в обычном режиме
В Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте
В Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в
Вице-премьер Голикова сообщила об ухудшении ситуации с COVID-19 в Иркутской области
Вице-премьер Голикова сообщила об ухудшении ситуации с COVID-19 в
В Чунском районе водитель погрузчика наехал на рабочего лесоперерабатывающего предприятия
В Чунском районе водитель погрузчика наехал на рабочего
Матери и двум детям, пострадавшим от пожара в Братском районе, требуется помощь
Матери и двум детям, пострадавшим от пожара в Братском районе,
Успейте пройти: последние выходные для этих игр в Game Pass
Успейте пройти: последние выходные для этих игр в Game Pass
Официально: Before We Leave добавят в Game Pass в день релиза
Официально: Before We Leave добавят в Game Pass в день релиза
"Газпром" пообещал заплатить Украине за поставки газа сверх плана
"Газпром" пообещал заплатить Украине за поставки газа сверх
Агата Муцениеце не будет встречаться с мужчиной, который зарабатывает меньше, чем она
Агата Муцениеце не будет встречаться с мужчиной, который зарабатывает

Топ на сегодня

Моргенштерн помог малышу приобрести невероятно дорогое лекарство
Моргенштерн помог малышу приобрести невероятно дорогое лекарство
Актрису Алину Мещерякову пытались изнасиловать
Актрису Алину Мещерякову пытались изнасиловать
Канье Уэст назвал себя молодым Путиным
Канье Уэст назвал себя молодым Путиным
Дана Борисова рассказала о своем состоянии здоровья: «У меня все прекрасно»
Дана Борисова рассказала о своем состоянии здоровья: «У меня все
Умер сатирик Виктор Коклюшкин
Умер сатирик Виктор Коклюшкин

Еще по теме

Слух: Инсайдер сообщает, что Shadowrun может вернуться на Xbox
Инсайдер рекомендует не пропускать шоу Xbox, приуроченное к 20-летию
Инсайдер: Новый эксклюзив Xbox от Obsidian будет называться Pentiment
Planet of Lana – новый консольный эксклюзив для Xbox One и Xbox Series X | S