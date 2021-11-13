Инсайдер: Xbox «определенно» работает над новой версией «1 vs 100»





Игровое подразделение Xbox ведет работу над новой версией игры 1 vs 100. Об этом сообщает игровой инсайдер Джефф Грабб, который часто делится точной информацией из стана Xbox.

По словам инсайдера, работой над игрой занимается команда AltspaceVR. Она является частью группы смешанной реальности в Microsoft, и новые виртуальные аватары Microsoft Teams будут интегрированы в 1 vs 100. На данный момент нет понимания о том, для каких устройств и платформ будет выпущен новый проект 1 vs 100.

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Стоит отметить, что еще в прошлом году руководитель Xbox Фил Спенсер говорил, что он заинтересован в возвращении 1 vs 100 в неком виде.

1 vs 100 – это известная американская телевикторина, в которой главный участник соревнуется с сотней игроков – «толпой». Игра 1 vs 100 выходила для приставки Xbox 360 в 2009 году.