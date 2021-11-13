Экономист назвал главное преимущество QR-кодов

Вадим Карасев

Введение QR-кодов в транспорте позволит сохранить перевозки и отказаться от полного локдауна, что является главным преимуществом этой системы, считает директор Академии "Высшая инженерная школа" Российского Университета Транспорта (РУТ МИИТ), кандидат экономических наук Олег Покусаев.

"Плюс один основной в том, что мы сегодня можем прийти к ситуации полного локдауна, когда мы в принципе потеряем пассажиропоток. Когда мы перестанем перемещаться — это будет удар для отрасли. Если выбирать между локдауном и перемещением с QR-кодами, пожалуй, второй вариант в разы лучше", — заметил экономист.

Он добавил, что QR-коды призваны обеспечить безопасность пассажиров в транспорте.

"Сотрудники, как правило, привиты, но если в транспорте будут люди с прививкой — это должно улучшить ситуацию. Я не склонен считать, что QR-коды хорошо для транспорта, но ситуация, при которой мы ничего не делаем, значительно хуже. Это вынужденная мера, но она более приемлема, чем, если мы в принципе останемся без перевозок", — отметил директор академии.

На рассмотрение в Государственную Думу были внесены законопроекты о введении системы QR-кодов на всей территории страны. Предполагается, что продажа билетов на авиарейсы и железнодорожные перевозки будет осуществляться при предъявлении QR-кода и одного из трех документов: о прохождение вакцинации, о противопоказании к вакцинации, о том, что гражданин перенес COVID-19.