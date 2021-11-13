Эксклюзивный динамический фон для Xbox Series X | S доступен с юбилейным геймпадом Xbox





Microsoft выпускает юбилейные геймпады Xbox, приуроченные к 20-летию игрового бренда. Контроллеры начнут поступать к игрокам уже 15 ноября, но некоторые журналисты уже ими обзавелись.

В частности, известный игровой журналист Том Уоррен уже стал счастливым обладателем юбилейного геймпада Xbox. Он в Twitter сообщил, что при использовании данного контроллера, игроки могут выбрать эксклюзивный динамический фон для Xbox Series X | S, который можно видеть ниже в небольшом ролике, записанном журналистом.

here's the exclusive Xbox dashboard dynamic background you get when you use the 20th anniversary controller pic.twitter.com/3ao8rHtNGS — Tom Warren (@tomwarren) November 12, 2021



Напомним, что динамический фон — функция, которая доступна только на Xbox Series X | S, на Xbox One его получить с подключением нового геймпада не получится.