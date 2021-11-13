Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эксклюзивный динамический фон для Xbox Series X | S доступен с юбилейным геймпадом Xbox

Эксклюзивный динамический фон для Xbox Series X | S доступен с юбилейным геймпадом Xbox


Microsoft выпускает юбилейные геймпады Xbox, приуроченные к 20-летию игрового бренда. Контроллеры начнут поступать к игрокам уже 15 ноября, но некоторые журналисты уже ими обзавелись.

В частности, известный игровой журналист Том Уоррен уже стал счастливым обладателем юбилейного геймпада Xbox. Он в Twitter сообщил, что при использовании данного контроллера, игроки могут выбрать эксклюзивный динамический фон для Xbox Series X | S, который можно видеть ниже в небольшом ролике, записанном журналистом.


Напомним, что динамический фон — функция, которая доступна только на Xbox Series X | S, на Xbox One его получить с подключением нового геймпада не получится.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Как оформить брови с помощью малярного скотча: способ тиктокерш, который избавит от походов в салон красоты
Как оформить брови с помощью малярного скотча: способ тиктокерш,
Елена Борщева высказалась о закрытии юмористического шоу
Елена Борщева высказалась о закрытии юмористического шоу
Юлия Меньшова призналась, что чувствует вину перед детьми
Юлия Меньшова призналась, что чувствует вину перед детьми
Владимир Пресняков показал знаменитых родителей в 55-ую годовщину их свадьбы
Владимир Пресняков показал знаменитых родителей в 55-ую годовщину их
Юлия Савичева показала дочь-блондинку и удивилась, в кого она такая модница
Юлия Савичева показала дочь-блондинку и удивилась, в кого она такая
Елена Яковлева коротко подстриглась и снялась в популярной детской передаче
Елена Яковлева коротко подстриглась и снялась в популярной детской
Максим Галкин мечтает ходить в школу вместо сына (видео)
Максим Галкин мечтает ходить в школу вместо сына (видео)
Обновление для Forza Horizon 5 не выйдет на этой неделе – его перенесли
Обновление для Forza Horizon 5 не выйдет на этой неделе – его
Анонс Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition порадовал игроков, а релиз разочаровал
Анонс Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition
Инсайдер: Beyond Good & Evil 2 от Ubisoft может быть отменена
Инсайдер: Beyond Good & Evil 2 от Ubisoft может быть отменена
Эксклюзивный динамический фон для Xbox Series X | S доступен с юбилейным геймпадом Xbox
Эксклюзивный динамический фон для Xbox Series X | S доступен с
"Лидеры России" провели мастер-классы для финалистов конкурса "Большая перемена"
"Лидеры России" провели мастер-классы для финалистов

Топ на сегодня

Outriders будет развиваться, разработчики обещают крупные анонсы
Outriders будет развиваться, разработчики обещают крупные анонсы
В BlackRock исключили запуск собственного крипто-ETF в ближайшее время
В BlackRock исключили запуск собственного крипто-ETF в ближайшее время
SEC отклонила заявку VanEck на запуск спотового биткоин-ETF
SEC отклонила заявку VanEck на запуск спотового биткоин-ETF
The9 расширит мощности по добыче криптовалюты в США
The9 расширит мощности по добыче криптовалюты в США
Традиции и история Дня счастливого часа 12 ноября 2021 года
Традиции и история Дня счастливого часа 12 ноября 2021 года

Еще по теме

Распаковка Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition от IGN
Все загрузочные экраны Xbox – с первой консоли до Xbox Series X | S
Microsoft и Gucci выпускают лимитированные Xbox Series X
Демо-версия COGEN: Sword of Rewind доступна на Xbox One и Xbox Series X | S