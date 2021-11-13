Юлия Меньшова призналась, что чувствует вину перед детьми

52-летняя ведущая и актриса Юлия Меньшова поделилась фото с повзрослевшими детьми. Звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» воспитала двоих детей – 23-летнего Андрея и 18-летнюю Таисию. Сегодня она показала редкий снимок с ними. На трогательном семейном фото Юлия предстала в белой блузке и черном жакете. Ее дети были одеты в похожем стиле. Актриса с ярким макияжем глаз широко улыбалась, а Таисия и Андрей поцеловали ее в щеки. Кадр получился очень нежным. «Теперь, когда они выросли, так просто чувствовать себя — счастливой мамой. Любоваться победами, беспокоиться, но стараться не надоедать с назиданиями и бесконечно любить», — ласково написала телеведущая. Дочь умершего от коронавируса режиссера Владимира Меньшова рассказала, что много работала, когда дети были маленькими. Ей хотелось больше времени уделять сыну и дочери, но и бросать карьеру она была не намерена.Юлия Меньшова с детьми «Когда дети были маленькими, как же часто я испытывала чувство вины, потому что много работала. Ответственность угнетала по всем фронтам. «Всё успеть, ничего не упустить!» — мысль, знакомая всем мамам на свете», — отметила Меньшова. Юлия заявила, что многие мамы жертвуют собственными интересами ради детей, но в то же время понимают, что это неправильно. Звезда подчеркнула, что во всём нужен баланс, чтобы быть счастливой мамой. Телеведущая родила детей от мужа Игоря Гордина – заслуженного артиста России. На его счету более 50 ролей в кино и сериалах. Он также сыграл в популярной многосерийной драме «Содержанки». Супруги познакомились в 1995 году после спектакля в Московском театре юного зрителя, где Гордин исполнял одну из главных ролей. Спустя год влюбленные поженились и вскоре стали родителями. После рождения дочери в отношениях пары возникли сложности. Юлия и Игорь расстались. Спустя пять лет артисты поняли, что совершили ошибку. В 2008 году они снова сошлись и сейчас демонстрируют идиллию в семье. Родители Меньшовой пережили похожую ситуацию в браке.