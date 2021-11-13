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Юлия Савичева показала дочь-блондинку и удивилась, в кого она такая модница

Юлия Савичева показала дочь-блондинку и удивилась, в кого она такая модница
34-летняя певица Юлия Савичева поделилась фото подросшей дочери и рассказала, как Аня собирается в садик. Известная певица, финалистка телепроекта «Фабрика звезд 2» Юлия Савичева с музыкантом Александром Аршиновым воспитывает дочь. Знаменитость отметила, что у нее растет настоящая леди. Аня всегда тщательно подбирает себе одежду, обувь, а также любит пользоваться косметикой и духами. Хотя малышке всего 4 года. Юлия Савичева призналась, что дочь является полной ее противоположностью — певица в детстве была настоящей пацанкой.
Анна Аршинова «Кажется, Аня растёт настоящей гламурной леди. Не знаю, как долго это продлится, но на этот период она обожает розовый, пони, единорожек, сердечки, стразы, косметику и все воздушное. Классическое проявление девочки-блондинки. Мы ни в коем случае не навязываем ей какой-то определённый стиль, мы только поддерживаем ее в желании самовыразиться таким образом», — рассказала звезда. Юлия призналась, что ее 4-летняя дочь категорически против стрижки, даже кончики не хочет подравнивать, а звездная мама и не настаивает. «Как Аня собирается в садик - это целая история. Все должно подходить друг к другу, быть в одном тоне, даже носки. Красное платье, красные носочки и в завершении - подбор обуви, у нас ее много. Перед выходом обязательно душится детской туалетной водой и наклеивает на уши стразы. Вот такая мадам подрастает!», отметила певица.
Анна Аршинова Савичева удивляется, в кого пошла ее дочь, ведь сама она в детстве была пацанкой. «В кого она такая? Я была настоящей пацанкой, мама мужа - тоже, не любит розовый цвет абсолютно, но смирилась и сейчас скупает в магазинах розовые кофточки с единорогами 😂 Хотя, знаете, моя мама такая вся утонченная воздушная женщина до сих пор не выходит на улицу не надев каблуки. Может Аня в нее»,- заключила Юлия. К слову, до пандемии коронавируса певица и ее муж каждые полтора-два месяца прилетали в Португалию. Артистка очень скучает по своей малышке. Ежедневно она общается с Аней по видеосвязи, но этого, конечно же, недостаточно любящей маме. Отметим, девочку воспитывают родители Александра Аршинова. Певица очень благодарна свекрови и свекру за такую бесценную помощь с ребенком. Напомним, что знаменитость воспитывает единственную дочь. Артистка родила девочку 14 июля 2017 года в Португалии, но скрывала от общественности эту новость. О том, что звезда стала мамой, узнали только в августе. К слову, Юлия Савичева сделала татуировку на руке в честь малышки. У знаменитости выбиты три буквы А — по инициалам дочери: Аршинова Анна Александровна.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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