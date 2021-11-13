Кабмин одобрил механизм выявления граждан, нуждающихся в соцподдержке

19:37 Автор: Юлия Катенёва

Источник: Правительство России

Правительство одобрило законопроект о выявлении и учете граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о механизме расчета среднедушевого дохода на члена семьи и оценки имущественной обеспеченности на базе единой государственной системы социального обеспечения. В систему будут поступать данные из Федеральной налоговой службы, МВД и Росреестра. В результате комплексной обработки этих сведений Пенсионным фондом будет формироваться оценка нуждаемости.

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Как ранее отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, система предоставления федеральных и региональных льгот достаточно обширная, и разобраться в ней бывает непросто.

«Многие люди, особенно если они проживают в сельской местности или на удалённых территориях, просто не знают о том, какую поддержку они могут получить от государства», — указал он.

Для решения этих вопросов создана специальная цифровая платформа — Единая государственная информационная система социального обеспечения, в которую будут поступать сведения из многих ведомств, пояснил Мишустин. После принятия изменений в законодательство она сможет более точно определять семьи, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации.





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«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 52 и 69 Федерального закона О государственной социальной помощи и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в сообщении кабмина.

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