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Кабмин одобрил механизм выявления граждан, нуждающихся в соцподдержке

Кабмин одобрил механизм выявления граждан, нуждающихся в соцподдержке

19:37  Автор: Юлия Катенёва


Источник: Правительство России



Правительство одобрило законопроект о выявлении и учете граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о механизме расчета среднедушевого дохода на члена семьи и оценки имущественной обеспеченности  на базе единой государственной системы социального обеспечения. В систему будут поступать данные из Федеральной налоговой службы, МВД и Росреестра. В результате комплексной обработки этих сведений Пенсионным фондом будет формироваться оценка нуждаемости.

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Как ранее отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, система предоставления федеральных и региональных льгот достаточно обширная, и разобраться в ней бывает непросто.

«Многие люди, особенно если они проживают в сельской местности или на удалённых территориях, просто не знают о том, какую поддержку они могут получить от государства», — указал он.

Для решения этих вопросов создана специальная цифровая платформа — Единая государственная информационная система социального обеспечения, в которую будут поступать сведения из многих ведомств, пояснил Мишустин. После принятия изменений в законодательство она сможет более точно определять семьи, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации.


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«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 52 и 69 Федерального закона О государственной социальной помощи и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в сообщении кабмина.



#соцуслуги #льготы #выплаты


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По материалам: pnp.ru

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