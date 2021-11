Как активировать чит на большую голову в Grand Theft Auto: The Trilogy на Xbox





Релиз Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition не получил высоких оценок от игроков, но игроки все равно находят в играх трилогии различные секреты. В частности, был обнаружен чит-код, который позволяет активировать большие головы в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition на приставках Xbox.

Если вы хотите активировать большие головы в любой игре из сборника Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition на Xbox One или Xbox Series X | S, достаточно ввести код:

Вверх, Вверх, Вниз, Вниз, Влево, Вправо, Влево, Вправо, B, A

Отметим, что после активации чит-кодов у вас пропадает возможность получать на этом сохранении достижения в игре.

