Как активировать чит на большую голову в Grand Theft Auto: The Trilogy на Xbox
Вчера, 22:55
Релиз Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition не получил высоких оценок от игроков, но игроки все равно находят в играх трилогии различные секреты. В частности, был обнаружен чит-код, который позволяет активировать большие головы в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition на приставках Xbox.
Если вы хотите активировать большие головы в любой игре из сборника Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition на Xbox One или Xbox Series X | S, достаточно ввести код:
Вверх, Вверх, Вниз, Вниз, Влево, Вправо, Влево, Вправо, B, A
Отметим, что после активации чит-кодов у вас пропадает возможность получать на этом сохранении достижения в игре.
Watch this video on YouTube
По материалам: newxboxone