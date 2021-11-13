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Как активировать чит на большую голову в Grand Theft Auto: The Trilogy на Xbox

Как активировать чит на большую голову в Grand Theft Auto: The Trilogy на Xbox


Релиз Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition не получил высоких оценок от игроков, но игроки все равно находят в играх трилогии различные секреты. В частности, был обнаружен чит-код, который позволяет активировать большие головы в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition на приставках Xbox.

Если вы хотите активировать большие головы в любой игре из сборника Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition на Xbox One или Xbox Series X | S, достаточно ввести код:



Вверх, Вверх, Вниз, Вниз, Влево, Вправо, Влево, Вправо, B, A

Отметим, что после активации чит-кодов у вас пропадает возможность получать на этом сохранении достижения в игре.


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По материалам: newxboxone

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