Как оформить брови с помощью малярного скотча: способ тиктокерш, который избавит от походов в салон красоты

Вадим Карасев

Брови способны скорректировать пропорции лица и внести гармонию в образ в целом. Зная о важности этого естественного "украшения" и имея неудачный опыт избавления от лишних волосков, многие не решаются сами корректировать брови и чаще всего обращаются к профессионалам. Однако теперь необходимость идти за идеальным дизайном бровей в салон красоты отпала. По крайней мере, так утверждают тиктокерши, предлагающие простой способ коррекции бровей с помощью... малярного скотча! Подробнее об этой причудливой технике Spletnik рассказывает в новом материале.

Суть тренда

Сегодня тикток — это уже не только бесконечный поток забавных роликов, но и целый кладезь лайфхаков. Здесь можно найти уйму советов по уборке дома, организации пространства и кулинарии и даже по бьюти-рутине.





Так, за последние несколько недель в тиктоке завирусилось огромное количество роликов под хештегом #tapebrows, что в дословном переводе означает "тейпирование бровей". На видео под этим хештегом девушки без труда и в домашних условиях проводят коррекцию бровей с помощью простого малярного скотча — причем результат выглядит так, будто они только что вышли от профессионального мастера по бровям. Ролики набирают миллионы просмотров, а люди в комментариях пишут, что уже опробовали этот способ на себе и утверждают, что он действительно работает.

Эта техника проста как дважды два. Тренд заключается в использовании обычного малярного скотча для коррекции формы бровей. Края скотча создают идеально прямую линию, по которой без труда можно избавиться от лишних волосков,

— комментирует популярный бьютихак звездный мастер по коррекции бровей Джоуи Хили.

@edelydesigns

Tape brows there’s no way to mess up this way! ##tapebrows ##fyp ##beautyhack

nhạc nền - Miu - Mai_crystal

Этот способ чем-то похож на уже знакомый ваксинг — восковую депиляцию бровей. Однако при этой технике мастера по бровям используют восковые полоски, которые помогают избавиться от лишних волосков. Популярный же в тиктоке способ отличается тем, что малярная лента в данном случае, наоборот, защищает волоски, которые необходимо сохранить.





Пошаговая инструкция

Чтобы опробовать на себе этот способ, в первую очередь потребуется малярный скотч. Не надо путать его с обычным: такие ленты, как правило, слишком липкие и могут, напротив, навредить бровям. У малярного скотча же низкая степень сцепления с поверхностями, и в обычной жизни он в основном используется при покраске, чтобы защитить необходимую площадь. А это значит, что и волоски такая лента вырвать не сможет, а, напротив, только защитит брови.





Перед началом процедуры следует расчесать брови, а потом немного приподнять волоски наверх. Следом предстоит перейти к самому ответственному шагу: выбору правильного угла наклона, по которому необходимо приклеить ленту на бровь. Если расположить скотч почти горизонтально, изгиб брови уже не получится изящным и красивым. Если же наклон будет слишком крутым, после коррекции вы рискуете стать обладательницей шокированного или вечно удивленного взгляда. Лучше клеить ленту по естественной линии надбровной дуги — так изгиб бровей в итоге получится более натуральным. Важно наклеить скотч на правую и левую бровь на одном уровне, чтобы брови получились одинаковыми.

@odalydecena

@edelydesigns made me do it TYSM #tapebrows

Get Into It (Yuh) - Doja Cat

Теперь понадобятся маникюрные ножницы либо пинцет, которыми надо будет аккуратно удалить волоски по линии скотча. Разобравшись с крупными волосками, стоит еще раз пройтись пинцетом над бровью, чтобы избавиться от мелкого пушка. При необходимости ленту можно несколько раз переклеить, чтобы таким же образом оформить хвостик и конец брови, а также убрать лишние волоски под аркой. Теперь остается только отклеить скотч и насладиться результатом!





Кому это подходит

Прежде чем бежать в магазин за малярным скотчем и сразу же пробовать на себе этот бьютихак от тиктокеров, стоит взвесить все за и против и понять, подходит ли эта техника именно вам. Так, звездный мастер Джоуи Хили не рекомендует применять эту технику тем, кто предпочитает по-настоящему пушистые брови. Хили также не советует экспериментировать со скотчем тем, кто пока не очень уверен в своих силах и плохо орудует пинцетом.





Профессиональный мастер по бровям всегда оценивает лицо клиента и знает, как правильно рассчитать пропорции, учитывая естественную асимметрию. Если вы не привыкли самостоятельно корректировать брови, способ со скотчем может оказаться для вас трудным,— предостерегает от ошибок Джоуи Хили.





Больше остальных этот бьютихак наверняка оценят те, кто ранее уже пробовал оформлять брови с помощью специальных трафаретов. Готовые трафареты подходят далеко не всем, потому что не учитывают индивидуальные особенности каждого лица. В данном случае малярный скотч, который можно клеить под любым углом, как раз может стать отличной альтернативой.

@edelydesigns Reply to @braysgirll if you try this please use the hashtag #tapebrows ! I want to see you guys try it #beautyhack #browtrick #trending #viral Build a B*tch - Bella Poarch

@edelydesigns back at it again with the #tapebrows easiest way to do your eyebrows at home if you’re scared to mess up! #eyebrows #beautyhacks#hacks #beauty Backyardigans x Migos x Little Einsteins - Fin Draper Music

@nikkissecretxx Tape Brows!have you tried it? #NeverJustAGame #browhack #browshaping good 4 u - Olivia Rodrigo

@edelydesigns #tapebrows #fyp The Magic Bomb (Questions I Get Asked) [Extended Mix] - Hoàng Read

Яна Марковская