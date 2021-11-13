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Какие вопросы нужно задавать на первом свидании, чтобы раскрыть человека и не оттолкнуть от себя

Какие вопросы нужно задавать на первом свидании, чтобы раскрыть человека и не оттолкнуть от себя


Первое свидание – волнительное событие, в рамках которого есть неловкие паузы и попытки задать уместные вопросы, ведь так непросто наладиться первый контакт с человеком. Но есть несколько вопросов, которые помогут перевести скучную беседу в увлекательный разговор.

1. Какой была твоя первая любовь? Что тебе в ней нравилось?


Это небанальный и корректный вопрос, который поможет собеседнику расслабиться и мысленно вернуться в детство или подростковый возраст.

2. Расскажи, каким был первый поцелуй? В каком самом необычном и красивом месте ты целовался?

Это еще один вопрос, который отправит человека в приятное прошлое. Этот вопрос кокетлив, интересный, и вполне серьезный.

3. Что бы ты делал, если бы не нужно было тратить время на заработок денег?


Окунув человека в ностальгию, пора вернуть его в настоящее и отправить в будущее. Таким образом можно узнать, какая у человека есть мечта, ценности.

4. Какое твое самое любимое место в мире?


Этот вопрос позволяет узнать об увлечения собеседника.

На первом свидании не стоит задавать прямые вопросы, касающиеся работы, конкретных занятий. Они могут стать раздражающим фактором, что безусловно испортит впечатления о вас и о свидании с целом.

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По материалам: MirFactov

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