Календарь удачных дней в ноябре 2021 года для игры в лотерею поможет купить счастливый билет

Календарь удачных дней для покупки лотерейных билетов в ноябре 2021 года

Плохие дни для игры в лотерею в ноябре 2021 года

Календарь удачных дней для игры в лотерею в ноябре 2021 года поможеет выбрать нужную дату, когда астрономические факторы благоприятствуют выигрышу. Энергетика Луны увеличивает шансы купить счастливый билет. Но есть также и дни, когда нужно воздержаться от его приобретения. Они не принесут удачи, потому что расположение звезд не дает возможности выигрыша.Энергетика Луны влияет на многие жизненные процессы. Усиливаясь, она дает возможность человеку переделать кучу работы или может, наоборот, наступить полная апатия, когда опускаются руки. То же самое происходит и с удачей, которая нужна при игре в лотерею. В этом случае многое зависит от того, что Вселенная пошлет в виде лотерейного билета. Но шанс выиграть увеличивается, когда для покупки используются удачные дни в ноябре 2021 года. Повлиять на время проведения лотереи невозможно, зато есть шанс выбрать лотерею в благоприятное время.20 ноября (17-й лунный день);24 ноября (21-й лунный день);28 ноября (25-й лунный день);29 ноября (26-й лунный день).уравнивают шансы выиграть и проиграть. Это будут следующие дни:16 ноября (13-й лунный день);30 ноября (27-й лунный день).Для выбора удачного лотерейного билета, на котором уже написаны цифры, можно использовать знаки судьбы. Нужно брать тот, к которому сразу потянулась рука. Если хоть немного задержаться, то потеряется тот слабый толчок, посылаемый Вселенной.Фортуна любит счастливчиков, но и она может не преодолеть преграду, которая посылается Космосом. Энергетика в плохие дни снижает концентрацию, внимательность, ослаблено восприятие событий, а также возможность анализировать. В такие дни трудно продвигаются дела, к тому же невозможно рассчитать будущую перспективу.13 ноября (10-й лунный день);14 ноября (11-й лунный день);18 ноября (15-й лунный день);21 ноября (18-й лунный день);25 ноября (22-й лунный день);26 ноября (23-й лунный день).15 ноября (12-й лунный день);17 ноября (14-й лунный день);19 ноября (16-й лунный день);22 ноября (19-й лунный день);23 ноября (20-й лунный день);27 ноября (24-й лунный день).При покупке лотерейного билета можно использовать счастливые талисманы, предметы одежды или аксессуары. В качестве варианта рекомендуется попросить человека с «легкой рукой» купить его. В желании выиграть практически все средства хороши, но лучше отказаться от этой затеи в плохие дни по астрологическому календарю.