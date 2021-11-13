Когда начинается Рождественский пост у православных в 2021 году и как его провести

Когда начинается великий Рождественский пост в 2021 году

В 2021 году Рождественский пост начнется 28 ноября, а закончится 6 января 2022 года. Он будет последним днем с ограничениями.

Рекомендации проведения Рождественского поста

Молитвы в Рождественский пост

Рождественский пост у православных в 2021 году начинается за 40 дней до Сочельника. Его проводят по всем церковным канонам, чтобы подойти готовым к главному событию года. В это время соблюдают пост и читают молитвы, которые помогают духовно очиститься.В конце года начинается Рождественский пост, который приравнивается к Великому посту перед Пасхой. Он также именуется Четыредесятницей, потому что длится 4 десятка, то есть 40 дней. Канун поста приходится на почитание святого апостола Филиппа, поэтому он еще называется и Филиппов пост.Рождественский пост имеет древние корни. Его установили еще в IV веке, но тогда он длился всего 7 дней. В XII веке по решению константинопольского патриарха он стал продолжительностью 40 дней. Пост никогда не выходит из даты, потому что приурочен к великому христианскому событию – рождению Иисуса Христа.Любой пост – это ограничения в поведении и еде. Но главное в нем то, чтобы человечность пробудилась внутри, и взяла верх духовность, а не материальные блага и наслаждения.Рождественский пост не является очень строгим, поэтому, кроме среды и пятницы, разрешается приготовление горячей еды, а временами допускается употребление рыбы и масла. Суть же самого поста в духовном очищении, к которому православные приходят с помощью молитвы, отказа от излишеств в пище, информации и веселья. Это не значит, что нужно печалиться, потому что это время должно стать радостным периодом перед рождением Иисуса Христа.следить за своими мыслями и речами. Не должно быть сквернословия, сплетен и других дурных помыслов;не делать зла другим;прощать обиды и сделать доброе дело за когда-то полученную помощь;посещать немощных и помогать им;утешать попавших в неприятности.В Рождественский пост рекомендуют отказаться от плотских наслаждений и вредных привычек. Отменяются также увеселительные мероприятия, из-за этого не планируют свадьбы и венчания.К душевному спокойствию в Рождественский пост помогают прийти молитвы. Они могут быть разными, в зависимости от того, что накопилось у человека. Возможно, он хочет покаяться и очиститься от греховных мыслей или поступков. В таком случае читаются покаянные молитвы. Если хочется благодарить за полученные мгновенья радости, хороший уклад в жизни, то произносятся благодарственные молитвы. Прочитать можно Евангелие от Луки, Иоанна, Марка или другого святого. Любое обращение к Богу поможет успокоиться, стать добрее и милосерднее.Люди, которые не знают молитв и не понимают, как обращаться к Богу, могут своими словами высказывать потаенные мысли, просьбы или желания. Рождество – это праздник, который показал, что Бог готов слышать и спасти человека, только нужно к нему обращаться. Однако делать это нужно не только в моменты неприятностей или тогда, когда чего-то очень хочется получить, желательно заниматься молитвами ежедневно.Молитва к Богу – это некоторое состояние, необходимость, жизнь, показывающая, что нет существования без Бога. Есть молитвословы, которые можно использовать как основу и опыт, оставленный святыми для человечества. Согласно основным молитвам, по нему можно научиться обращаться к Богу и сверять свою жизнь с той, какая должна быть у праведного человека.