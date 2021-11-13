Кристина Асмус рассказала о буллинге: "Я росла травмированным ребенком, которого били и не любили"

Вадим Карасев

33-летняя актриса Кристина Асмус рассказала, что многие годы она сталкивается с травлей. Признание актриса приурочила ко Дню борьбы с кибербуллингом 11 ноября. Так, актриса рассказала, что ее травили с самого детства: сначала в школе, затем в институте. После выхода фильма "Текст", в котором Асмус снялась в секс-сцене с Иваном Янковским, ее "уничтожали морально".

Из-за освещения в СМИ ее развода с Гариком Харламовым Кристине тоже пришлось страдать — информация, которой делилась пресса, по словам актрисы, была ложной.

Развод, про который ни один человек не знает ничего! Я вообще не даю интервью, а писать что-то хочется, и единственный выход, который находят СМИ, — распространение лживой информации. А люди верят и потом идут ко мне на страницу и самым жестоким образом оскорбляют. Я не знаю, что в голове у людей, которые намеренно хотят сделать больно незнакомому человеку. Я не понимаю, откуда в них столько злости,

— написала актриса.





Асмус также призналась, что в детстве получила психологическую травму, однако сейчас она ее прорабатывает.

Я росла травмированным ребенком, которого били и не любили,

— рассказала звезда.





Кристина Асмус с дочерью Настей

В заключение актриса отметила, что насилие ни в какой из его форм не имеет права на существование, а чтобы его остановить, начинать нужно прежде всего с себя.

Не обесценивайте чувства человека, которого оскорбили в сети. Не отвечайте на негативные комментарии и не оскорбляйте в ответ! Не бойтесь обращаться за помощью! И помните, что травля в сети может коснуться каждого,

— отметила актриса.





Мариана Панкина