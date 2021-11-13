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Кристина Асмус рассказала о жесткой травле

Кристина Асмус рассказала о жесткой травле
Актриса Кристина Асмус призналась, что ее травили с самого детства, а после съемок в откровенном фильме все стало еще хуже. Каждый шаг 33-летней артистке бурно обсуждается фанатами и хейтерами. Актриса старается не реагировать на обидные замечания, но 11 ноября, в День борьбы с кибербуллингом, она решила поговорить на неприятную тему. «Меня травили с самого детства: в классе, в спортивной гимнастике, в семье, театральном институте. Теперь это продолжается в Сети. После выхода «Текста» несчастные люди уничтожали меня морально, угрожали и сводили с ума изо дня в день. Потом развод, про который ни один человек ничего не знает! Я вообще не даю интервью и единственный выход, который видят некоторые СМИ — распространение лживой информации. А люди верят, а потом идут ко мне на страницу и самым жестоким образом оскорбляют. Я не знаю, что в голове у людей, которые намеренно хотят сделать больно незнакомому человеку. Я не понимаю, откуда столько злости. Я тоже росла травмированным ребенком, которого били и не любили, но я старалась работать с этим», — поделилась эмоциями Асмус.
Кристина Асмус Актриса призвала людей быть добрее к окружающими. Сама звезда никогда не занимается травлей других, считая, что так себя вести могут только несчастные люди. «Насилие недопустимо ни в Сети, ни за ее пределами. И чтобы это остановить, нужно начать с себя. Часто люди думают, что они просто восстанавливают справедливость или предупреждают других. Нет, оскорбления, насмешки и угрозы — это насилие», — подытожила артистка. Стоит отметить, что постоянная агрессия, направленная на Кристину, не мешает ей достигать все новых и новых успехов. Сейчас звезда работает над несколькими творческими проектами. К тому же она успела обрести личное счастье после развода с Гариком Харламовым. Новые отношения звезда не афиширует, поскольку не хочет никого впускать в свою спальню. О бывшем муже Асмус старается не вспоминать в публичном поле. Артисты продолжают общаться ради маленькой дочери Анастасии, но о воссоединении пары не может быть и речи.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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