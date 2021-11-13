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Ксения Бородина рассказала о финансовых требованиях к мужчинам

Ксения Бородина рассказала о финансовых требованиях к мужчинам
38-летняя ведущая Ксения Бородина считает, что если мужчина зарабатывает меньше девушки, то такие отношения обречены на провал. Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» охотно делится с девушками собственным опытом отношений. Ксения дважды была в браке. От первого мужа, бизнесмена Юрия Будагова, она родила дочь Марусю. Вторым избранником теледивы стал Курбан Омаров. У пары появилась на свет дочь Теона. Бородина не торопится вновь оказаться в загсе и наслаждается свободной жизнью. Она призналась, что требовательна к поклонникам. Звезда программы «Ледниковый период» считает: нужно выбирать мужчину, с которым ты будешь на равных. Доход потенциального главы семьи должен быть достаточным, чтобы обеспечить комфортную жизнь всем ее членам. В противном случае на свадьбу он может не рассчитывать. «Встречаться — может быть, а строить семью не смогла бы... Это всё плохо заканчивается. Они такое не выдерживают, начинают искать подешевле, чтобы чувствовать себя «мужиком» хоть где-то. Но мотивировать всегда надо мужчину. Если он сильный, то с радостью дойдет до твоего уровня! А если нет, то останется на своем», — объяснила Ксения.
Ксения Бородина Она также заверила, что если мужчина во всем винит женщину, то таким образом от нее защищается. «Либо у него самого рыло в пушку и ему удобно обвинять во всем вас, чтобы вы заморачивались, и вообще, это частая история проекции. Всё, что делаешь сам, обвиняешь и говоришь», — сказала телеведущая. Одна из поклонниц поинтересовалась у нее, как пережить развод. «Муж ушел в момент моей клинической депрессии», — сказала девушка. Ксения ее поддержала. «Ну и зачем вам такой муж?! Вы сами ответили на свой вопрос... Он кто после этого? Зачем он вам? Не надо держать около себя людей для соседей, чтобы якобы правильно жили. Всё впереди, поверьте мне, будете еще счастливы, и не раз! Всё только начинается после развода, не надо его бояться», — отметила Бородина. Она призналась, что у нее есть друзья-мужчины. «Не всегда получается дружить. Хотя... Нет, есть реально с кем прямо дружу, и намека нет на что-то», — добавила мама двух дочерей.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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